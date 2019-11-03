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Семчев прокомментировал информацию о своей госпитализации с приступом

Новости
    03.11.2019, 23:24
Текст:   Олег Усков
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Пятидесятилетний Заслуженный актер Российской Федерации Александр Семчев опроверг информацию о своей госпитализации с сердечным приступом.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
В Москве экстренно госпитализирована 14-летняя дочь Евы Польны

Как артист лично заверил канал "Звезда", он находится дома и в добром здравии.

"Я в реанимации? Я дома… Это утка", - заявил артист. Не так давно ставший героем первых полос в связи с экстремальным похуданием - Семчев, известный ролями плотных мужчин, сбросил центнер веса.

Александр Семчев родился в 1969 году в Вышнем Волочке. Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссер, продюсер.

Известен по фильмам и сериалам "Граница. Таежный роман", "Участок" и "Заколдованный участок", "Брежнев", "Большая ржака".

Ранее сообщалось, что артист отбил невесту у собственного сына. После чего выставил бедолагу из дома.

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