Семчев прокомментировал информацию о своей госпитализации с приступом

Пятидесятилетний Заслуженный актер Российской Федерации Александр Семчев опроверг информацию о своей госпитализации с сердечным приступом.

Как артист лично заверил канал "Звезда", он находится дома и в добром здравии.

"Я в реанимации? Я дома… Это утка", - заявил артист. Не так давно ставший героем первых полос в связи с экстремальным похуданием - Семчев, известный ролями плотных мужчин, сбросил центнер веса.

Александр Семчев родился в 1969 году в Вышнем Волочке. Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссер, продюсер.

Известен по фильмам и сериалам "Граница. Таежный роман", "Участок" и "Заколдованный участок", "Брежнев", "Большая ржака".

Ранее сообщалось, что артист отбил невесту у собственного сына. После чего выставил бедолагу из дома.