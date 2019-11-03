Сербский теннисист Новак Джокович выиграл "Мастерс" в Париже

Серб Новак Джокович стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.

В финале сербский теннисист, первая ракетка мира, со счетом 6:3, 6:4 переиграл Дениса Шаповалова из Канады. Поединок продолжался немногим больше часа. Джокович уступил сопернику по количеству эйсов (2-11), однако превзошел его в соотношении выигранных мячей на второй подаче (12 из 15 против 3 из 17) и двойных ошибках (1-3). Счет личных встреч теннисистов стал 4-0 в пользу уроженца Белграда.

Для 32-летнего Джоковича этот титул стал 77-м на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Кроме того, серб в пятый раз выиграл турнир в Париже.