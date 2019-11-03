Ученые обнаружили неожиданную опасность чая

Ученые университета Макгилла в Канаде установили, что вместе с одной кружкой чая, заверенного с помощью пакетика из пластиковой сетки, в организм человека может попадать до 16 микрограммов полимерных частиц. Подобные концентрации микропластика на несколько порядков превышают известные содержания в пищевых продуктах. Об этом сообщается в журнале американского химического сообщества Environmental Science and Technology.

Исследователи поместили пустые чайные пакетики на пять минут в горячую воду - температура была 95 градусов Цельсия. После этого исследователи проанализировали сухой остаток сканирующим электронным микроскопом на наличие частиц пластика.

В зависимости от образца, из одного пакетика чая в воду попадало от 7,8 до 21,4 миллиарда частиц пластика. Учитывая размер, состав и концентрацию, ученые утверждают, что вместе с одной кружкой чая из полимерного пакетика человек выпивает 13-16 микрограммов частиц пластика. Как показал эксперимент, рачки-дафнии Daphnia magna, на которых изучалось влияние частиц на организм показало, что чем выше в напитке была концентрация частиц, тем сильнее это угрожало состоянию организма.

Канадские ученые полагают, что наибольшее влияние микрочастицы пластика могут оказывать на кишечный тракт, а также могут попадать в клетки, вызывая генотоксичность, апоптоз и некроз.

Отметим, что влияние микропластика на живые организмы в долгосрочной перспективе еще недостаточно изучено. В августе ВОЗ заявила, что на данный момент вред от попадания микропластика в организм не доказан.