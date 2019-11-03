В Гидрометцентре сообщили об особенностях погоды в 2019 году

Этот год в России может стать самым теплым в истории, считают в Гигрометцентре. Но пока рекордно теплым был 2016 год.

"Гидрометцентр России ранее рассчитал, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, то есть с 1891 года", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

Очень теплым был и сентябрь. А октябрь оказался самым теплым за всю историю наблюдений, отметил Видьфанд. Каким в итоге будет год, зависит от ноября и декабря.

Большое влияние на погоду оказывает эффект Эль-Ниньо, циклического повышения температуры воды, возникающего в экваториальной части Тихого океана, пояснил научрук Гидромецентра. В нынешним году этого эффекта нет, однако вероятность нового рекорда существует. "Сейчас идет своеобразное соревнование", - отметил Вильфанд.