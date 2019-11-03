В Кувейте обнаружили рынок рабов в мобильном приложении

Корпорация BBC в ходе журналистского расследования обнаружила в арабоязычном сегменте интернета онлайн-рынок рабов. Рабочую силу, в основном женщин, продавали через приложения Google и Apple, включая Instagram. Под фотографиями "товара" преступники размещали хэштеги "горничные для передачи" или "служанки на продажу".

После того, как об это узнали СМИ, власти Кувейта вызвали нескольких владельцев учетных записей, с которых были опубликованы объявления о продаже, обязали удалить эти публикации и впредь не заниматься подобным. Также заведено дело о продаже 16-летней девушки из Гвинеи.

Американский юрист Кимберли Мотли, которая занимался этим делом, отмечает, что разработчики приложений должны выплатить компенсацию этой девушке. "В Apple Store они заявляют, что несут ответственность за все, что находится в их магазине. И поэтому наш вопрос, что означает эта ответственность?" - заявила Мотли.

Тем временем в Instagram заверили, что постараются предотвращать подобные случаи в будущем. Соответствующий контент уже удален, а также будут предприняты меры, которые позволят не допустить создание новых учетных записей, предназначенных для использования в качестве онлайн-рынка рабов.