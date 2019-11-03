В Шанхае с пятого по десятое ноября пройдет второе Китайское международное импортное экспо. В масштабах второй крупнейшей экономики и одного из крупнейших потребительских рынков мира это не просто выставка. В Китае ее считают символом нового этапа политики реформ и открытости, которая стала причиной самого продолжительного и впечатляющего роста в экономической истории.

Что такое Шанхайское импортное экспо?

Китайская международная импортная выставка проходит в Шанхайском государственном выставочном конференц-центре, одном из крупнейших зданий мира общей площадью почти в полтора миллиона квадратных метров, что сопоставимо по масштабам с небольшим городом. Первое экспо в прошлом году раскинулось на площади, эквивалентной 40 футбольным полям, в нем участвовали более 3600 компаний, 172 страны, региона мира и международные организации. Тысяча компаний представляла 58 стран, участвующих в китайской торгово-инфраструктурной инициативе "Один пояс, один путь", что составило почти треть от общего числа экспонентов. За 6 дней на выставку пришли более 400 тысяч закупщиков и столько же гостей и посетителей, общая сумма заключенных контрактов достигла 57,8 миллиарда долларов, большая часть - в сфере высоких технологий и интеллектуального оборудования.

Второе импортное экспо обещает стать еще масштабнее, на нее заявились более 200 компаний из списка 500 крупнейших в мире.

На выставке этого года организуют отдельную зону национальных павильонов, где более 60 стран и международных организаций представят свои достижения в торговле, промышленности, сфере услуг и инвестиций. Один из таких павильонов - российский. Кроме этого, экспо разбито на 5 секций: оборудование, потребление, продукты питания, здоровье и услуги. В восьми выставочных залах можно будет увидеть и даже опробовать косметическую продукцию, бытовую химию, спортинвентарь, оборудование для искусственного интеллекта, автомобили и запчасти к ним, аэрокосмическую продукцию и промышленных роботов, ознакомиться с предложениями технологических, финансовых, образовательных и туристических компаний.

Зачем Китаю импортное экспо?

Большинство стран старается продвигать свои товары на зарубежные рынки и проводят для этого экспортные выставки, международное импортное экспо в Шанхае - первое и единственное в своем роде. Так почему Китай заинтересован в развитии импорта?

В апреле 2018 года председатель КНР на форуме в Боао объявил о новом этапе политики реформ и открытости, подразумевающем стимулирование импортных потоков и иностранных инвестиций даже в ранее закрытых секторах. Это необходимо для перехода с инвестиционной и экспортно-ориентированной на потребительскую модель экономического роста.

Ранее китайскую экономику двигали государственные инвестиции, инфраструктурное строительство и экспорт. Однако эта модель исчерпала себя. Основная инфраструктура в стране уже построена, безудержный рост экспортно-ориентированного промпроизодства ведет к накоплению "плохих долгов" и увеличивает экологическую нагрузку, что делает экономическое развитие неустойчивым. Кроме того, после кризиса 2008 года в мире растут протекционистские тенденции, рост мировой торговли уже несколько лет ниже роста глобального ВВП. Совместное исследование Всемирного банка и фондов Heritage и Global Trade выявило не менее 7000 протекционистских мер в законодательстве 60 крупнейших экономик мира, больше всего их у США и ЕС, основных экспортных рынков для Китая.

На этом фоне китайские власти проводят структурную реформу экономики, высвобождая потенциал огромного внутреннего рынка с 1,4 миллиарда потребителей, чьи доходы последние десятилетия росли средним темпом более 10% в год. По итогам 2018-го потребительские расходы обеспечили 78% роста китайского ВВП, еще семь лет назад этот показатель был ниже 50%. В 2015-м доля сферы услуг в "мировой фабрике" впервые превысила долю промышленного производства, в прошлом году сервисный сектор обеспечил 52,2% ВВП страны. В развитых странах этот показатель нередко превышает 70%, поэтому Китаю есть к чему стремиться.

В то же время только в первой половине 2019 года китайские туристы потратили за рубежом 127,5 миллиарда долларов, основную статью их расходов составляет шопинг. С 2018-го года показатель почти не изменился, несмотря на стабильный рост выездного турпотока. В китайском министерстве коммерции это связывают с изменениями на внутреннем рынке, где зарубежные товары стали доступнее, в том числе благодаря первой Шанхайской импортной выставке. По итогам 2018-го импорт в Китае вырос на 12,9%, в то время как экспорт всего на 7,1%.

Импорт не только снижает цены и стимулирует потребительскую активность, он помогает Китаю в так называемой "реформе экономики предложения", подразумевающей переход от массового производства товаров низкой и средней ценовой категории к производству высококачественных товаров с высокой добавленной стоимостью. Наращивание импорта повышает конкуренцию на внутреннем рынке, заставляя китайских производителей работать над качеством и все больше ориентироваться на потребности потребителей. Потребительские запросы растут пропорционально росту доходов, для ускорения процесса китайские власти провели несколько раундов снижения налоговой нагрузки на физических лиц, полностью отменив налог на зарплаты менее 5 тысяч юаней (около 45 тысяч рублей) в месяц, повысив ее лимиты для обложения прогрессивным НДФЛ, введя налоговые вычеты по расходам на обучение, ипотеку, содержание иждивенцев и т.п.

Почему Шанхай?

Шанхай - давний международный деловой и торговый центр Китая и Азии. С 2005 года его торговый порт - крупнейший в мире по грузообороту, выполняющий функции логистического хаба не только для страны, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Объем розничных продаж в 30-миллионном мегаполисе превышает 140

миллиардов долларов, что эквивалентно ВВП такой страны, как Венгрия, по прогнозам, в 2019 году показатель превысит 168 миллиардов долларов. Торговля дает шестую часть шанхайского ВРП, другие столпы региональной экономики - финансовая индустрия, бизнес-услуги и сервисный сектор. Потребительские расходы в городе ежегодно растут на 8%, несмотря на замедление роста ВРП с тех же 8 до 6,9% в год.

В 2013 году Госсовет КНР распорядился создать в Шанхае первую стране пилотную зону свободной торговли. Там отменены некоторые финансовые ограничения, действующие на остальной территории страны, упрощены режимы таможенного оформления, валютного и правового регулирования, регистрации иностранных компаний, налогообложения и сертификации. Все это привело к скачкообразному росту прямых иностранных инвестиций и импортно-экспортных потоков. В 2017 году Шанхайская ЗСТ, занимая всего 2% площади мегаполиса, обеспечила 25% его ВРП и 40% внешнеторгового оборота. Шанхай стал витриной китайской политики реформ и открытости, его опыт распространяют на другие регионы. Теперь в Китае 18 таких же ЗСТ, созданных в основном в прибрежных и приграничных городах для стимулирования международного торгово-экономического сотрудничества.

Китайская международная импортная выставка призвана подать сигнал миру о том, что на фоне кризиса мировой торговли, замедления экономической глобализации и роста торгового протекционизма Китай продолжает открывать свои рынки. Неудивительно, что местом ее проведения выбрали форпост свободной торговли в стране и один из главных логистических центров в регионе и в мире.