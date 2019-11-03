Вертолеты МЧС Беларуси потушили пожары в Турции

На двух вертолетах Ми-8, уточняет агентство, экипажи боролись с огнем в крайне сложных условиях высокогорья и жаркого климата. Было выполнено более двухсот вылетов с общим налетом более 350 часов, "осуществлено свыше 1,3 тысяч сливов воды, к местам пожаров вертолеты доставили 160 спасателей".

Хотя опыт тушения пожаров в горах у пилотов достаточно солидный, условия борьбы со стихией в Турции, по словам начальника авиации МЧС Тадеуша Курсевича, были особенно тяжелыми. "Приходилось преодолевать закрытые ущелья, где высокая турбулентность, высокие температуры и места для маневра не всегда было достаточно". Но самое главное, подчеркнул он, "Задача выполнена, все вернулись домой, техника исправна".

Как уже сообщалось, первый экипаж в составе семи человек на вертолете Ми-8 вылетел в Турцию еще 29 мая, второй - 28 июня. Оба совершили сложный международный перелет по маршруту аэродром Липки - Гомель - Кишинев - аэропорт Чорлу в Турции.

Белорусским спасателям, о чем уже сообщал "СОЮЗ", уже приходилось тушить пожары в России, Латвии, Грузии, Греции, участвовали авиаторы МЧС и в операции во время наводнения в Сербии.