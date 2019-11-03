Видео: игрок "Тоттенхэма" сломал ногу сопернику и пришел в ужас

Жуткий эпизод произошёл в матче Английской Премьер-лиги в Ливерпуле, где местный "Эвертон" принимал лондонский "Тоттенхэм".

В конце второго тайма нападающий столичной команды Сон Хын Мин исполнил очень жёсткий подкат, сбив полузащитника хозяев Андре Гомеша. Стык оказался катастрофическим для португальца: у него сломана нога.

Южнокорейский форвард сам был шокирован последствиями своего поступка, что хорошо видно на видеозаписи.

Сон получил красную карточку. Матч завершился вничью - 1:1, причём "Эвертону" удалось сравнять на седьмой добавленной минуте.