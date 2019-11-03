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03.11.2019 16:35
Рубрика: Власть

Захарова обвинила NYT в "подлоге" из-за статьи об американском атташе

Текст: Юрий Когалов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "фейком" и "подлогом" публикацию в газете The New York Times, в которой говорится, что российская сторона якобы задержала рейс, на котором военный атташе посольства США в августе должен был вылететь из Москвы на лечение в Германию. Как написала дипломат на своей странице в Facebook, "самолет вылетел даже на пять минут раньше, заявленного авиакомпанией времени, что делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной".
Фото: Ольга Брага/ РИА Новости Фото: Ольга Брага/ РИА Новости
Фото: Ольга Брага/ РИА Новости

Газета не опубликовала данный факт, хотя знала о нем. "Это и есть фейк. Подобный материал - это скандал. Подлог в чистом виде", - подчеркнула Захарова.

Фото: Яна Лапикова/ РИА Новости
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По ее словам, за две недели до выхода данной статьи МИД РФ ответил на запрос американских журналистов, разъяснив ситуацию. Из-за неправильно оформленных документов иностранных врачей, которых включили в состав экипажа, авиакомпания предупредила пассажиров о переносе рейса на один час позже. Однако ошибку удалось быстро исправить, и посадка на борт началась вовремя - за 40 минут до отправления. Более того, вылет состоялся на пять минут раньше заявленного времени. Таким образом, тезис о задержке был опровергнут. "Американское издание намеренно скрыло от аудитории изложенную в комментарии МИД РФ хронологию событий, предоставив искаженную версию, не приводя при этом ссылки на факты", - отметила Захарова, добавив, что все эти данные СМИ могло легко проверить.

"Изложенные факты наглядно свидетельствуют, что российские власти каких-либо препон вылету американского дипломата не создавали. Более того, оказывали ему всяческое содействие в сложившейся гуманитарной ситуации. Таким образом, оснований для претензий к действиям аэропортовых служб нет. Дополнительно информируем, что болезнь американского дипломата оказалась нетяжелой. Он давно поправился и вернулся к месту своей работы в Москве", - привела Захарова тот самый комментарий МИД РФ.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В нем также российская сторона припомнила случай, как российская сторона перевела деньги в США для покупки лекарства для бывшего председателя правительства РФ Евгения Примакова, однако когда представитель посольства, имея все необходимые документы, пришел за ним в аптеку, его задержали, а деньги изъяли. Лекарство доставили в Россию только после того, как решению вопроса подключился госсекретарь.

В конце комментария МИД РФ выразил надежду, что данный ответ будет без искажений передан в готовящемся материале. Но как показали последние события, газете правда не была нужна.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США
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