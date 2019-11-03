Новости

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе 01:56
Мишина и Галлямов впервые выиграли этап Гран-при по фигурному катанию 01:26
Косторная пока не планирует включать в программу четверные прыжки 00:22
Подозреваемые в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии скрылись из Москвы 00:14
Загитова не разочарована вторым местом на Гран-при во Франции 02.11.2019
Мужская и женская сборные России выиграли ЧЕ по шахматам 02.11.2019
Загитова сумела избежать штрафа за падение на Гран-при Франции 02.11.2019
Стали известны новые подробности в деле убийства главы ЦПЭ Ингушетии 02.11.2019
В результате теракта в Сирии погибли 15 человек 02.11.2019
Мать девочки из США с "маской Бэтмена" поблагодарила россиян 02.11.2019
В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство 02.11.2019
Курские школьницы устроили погром на кладбище и сняли это на видео 02.11.2019
На Вятке шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день 02.11.2019
Боксер Тищенко защитил чемпионский титул в Екатеринбурге 02.11.2019
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за ролика на YouTube 02.11.2019
В автошколе этому не учат. Что означают сигналы и жесты водителей 02.11.2019
В США запустили к МКС ракету Antares с грузовиком Cygnus 02.11.2019
В Приморье в руках у женщины взорвался найденный на улице сверток 02.11.2019
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море 02.11.2019
Минск: Евгений Королек выиграл золото на этапе КМ по велоспорту 02.11.2019
Два педофила развращали несовершеннолетних девочек в центре Москвы 02.11.2019
Самарин стал вторым на этапе Гран-при во Франции 02.11.2019
В Башкирии трое детей провалились под лед, один ребенок погиб 02.11.2019
Убитый в детском саду мальчик похоронен в Нарьян -Маре 02.11.2019
Пьяный водитель едва не снес памятник Александру III в Иркутске 02.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Видеоинструкция: Как оформить Европротокол через новое приложение
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
03.11.2019 01:56
Рубрика: Власть

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе. Она назвала "зверьем" неонацистов, сбросивших на землю и поджигавших цветы, которые местные жители принесли к месту памяти полководца.

Фото: Денис Петров/РИА Новости
Депутаты Рады выступили против расследования трагедии в Одессе

"Все смешалось в националистическом угаре", - отметила дипломат в Facebook, подчеркнув, что на Украине не признают советских полководцев, но чтят советских ученых и общественных деятелей. "Жечь в Одессе научились. Цветы, людей…", - написала Захарова, намекая на трагедию в Доме профсоюзов в 2014 году.

Напомним, в Одессе со здания военкомата снесли барельеф маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Жители города принесли к образовавшейся в стене дыре цветы и стали зажигать лампады в память о полководце, что вызвало недовольство "продолжателей дела Бандеры и Шухевича" и привело к вандализму.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Политический кризис на Украине Отношения России и Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео
Лавров об убийстве аль-Багдади: США ликвидировали свое "порождение"
РПЦ объявила о прекращении общения с главой Элладской церкви
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей