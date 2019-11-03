Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе. Она назвала "зверьем" неонацистов, сбросивших на землю и поджигавших цветы, которые местные жители принесли к месту памяти полководца.

"Все смешалось в националистическом угаре", - отметила дипломат в Facebook, подчеркнув, что на Украине не признают советских полководцев, но чтят советских ученых и общественных деятелей. "Жечь в Одессе научились. Цветы, людей…", - написала Захарова, намекая на трагедию в Доме профсоюзов в 2014 году.

Напомним, в Одессе со здания военкомата снесли барельеф маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Жители города принесли к образовавшейся в стене дыре цветы и стали зажигать лампады в память о полководце, что вызвало недовольство "продолжателей дела Бандеры и Шухевича" и привело к вандализму.