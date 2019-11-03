Земфира представила две новые песни на фестивале в Дубаи

Очевидно, что работа над новым диском идет успешно, поскольку во время выступления Земфира исполнила уже и две новые песни: Abuse и Goodbuy. Несмотря на англоязычные названия, обе они были спеты на русском.
А на Goodbuy (то бишь - "Прощай") певица аккомпанировала себе на акустической гитаре, что не делала на концертах уже давно.
Всего же вместе с сопровождающей группой она сыграла 17 композиций: свои главные хиты и еще одну песню-премьеру "Джозеф", на стихи поэта Иосифа Бродского (впервые Земфира спела ее летом 2018 года на open-air "Пикник "Афиши" в Коломенском).
Теперь запись двух новых песен появилась на YouTube, снятая, по-видимому, одним из посетителей фестиваля.
На концерте Земфира охотно общалась со зрителями, но дату релиза будущего диска так и не назвала. Судя по двум новым песням, она отходит от электронно-танцевального саунда, который преобладал на ее концертах 2017-2018 годов и снова возвращается к эмоциональному, драматичному року своих альбомов начала "нулевых" годов.