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03.11.2019 14:45
Рубрика: Культура

Земфира представила две новые песни на фестивале в Дубаи

Текст: Александр Алексеев
В августе прошлого года в Сочи Земфира заявила о том, что прекращает давать концерты, чтобы сосредоточиться на записи нового альбома. С тех пор она много времени проводила в домашней студии на Остоженке и в репетициях с музыкантами, среди которых был замечен и Муджус (он же Роман Литвинов). И вот теперь прервала добровольное затворничество ради выступления на фестивале Parus в Дубаи.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Очевидно, что работа над новым диском идет успешно, поскольку во время выступления Земфира исполнила уже и две новые песни: Abuse и Goodbuy. Несмотря на англоязычные названия, обе они были спеты на русском.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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А на Goodbuy (то бишь - "Прощай") певица аккомпанировала себе на акустической гитаре, что не делала на концертах уже давно.

Всего же вместе с сопровождающей группой она сыграла 17 композиций: свои главные хиты и еще одну песню-премьеру "Джозеф", на стихи поэта Иосифа Бродского (впервые Земфира спела ее летом 2018 года на open-air "Пикник "Афиши" в Коломенском).

Теперь запись двух новых песен появилась на YouTube, снятая, по-видимому, одним из посетителей фестиваля.

На концерте Земфира охотно общалась со зрителями, но дату релиза будущего диска так и не назвала. Судя по двум новым песням, она отходит от электронно-танцевального саунда, который преобладал на ее концертах 2017-2018 годов и снова возвращается к эмоциональному, драматичному року своих альбомов начала "нулевых" годов.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым Персона: Земфира Рамазанова
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