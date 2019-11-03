Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

Российский журналист Аркадий Бабченко уехал из Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бабченко в феврале 2017 года покинул Россию и с августа того же года проживал в Киеве. Еще полгода назад журналист заявлял, что не останется в стране, где к власти придет кандидат, с программой которого он не согласен. В опубликованном сообщении Бабченко напомнил об этом.

"Я сказал. Я сделал", - написал Бабченко, рассказав, что в течение этих месяцев его завалили (в комментариях в соцсетях) требованиями уехать из Украины.

В мае 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Занимавший на тот момент пост премьер-министра Украины Владимир Гройсман обвинил Москву в причастности к "убийству". Однако позже выяснилось, что Бабченко жив. Оказалось, что СБУ инсценировала убийство, чтобы поймать настоящего организатора покушения.

В Европейской федерации журналистов отметили, что эта инсценировка "серьезно влияет на доверие к журналистам", поскольку "общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской операцией". В МИД России произошедшее назвали попыткой спровоцировать новую высылку российских дипломатов из стран Запада.