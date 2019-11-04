Олимпийскую чемпионку Пхенчхана Алину Загитову называли самой конкурентоспособной фигуристкой "старой школы" (как ни странно это звучит в отношении 17-летней спортсменки), которая и без четверных прыжков может бороться с новым поколением воспитанниц Этери Тутберидзе. Но третий этап Гран-при вслед за совсем юными Анной Щербаковой и Александрой Трусовой снова выиграла дебютантка взрослого сезона - 16-летняя Алена Косторная.

Алена Косторная на французском этапе Гран-при набрала по сумме программ 236,00 балла. Фото: РИА Новости

В Гренобле Косторная, которая тоже не владеет "квадами", исполнила три тройных акселя в двух программах и по сумме выступлений получила 236 баллов ровно. Больше набирали только Загитова образца прошлого сезона (238,43 и 237,50) и сегодняшняя рекордсменка, 15-летняя Александра Трусова, вставляющая в программу по три или четыре (!) четверных (238,69 и 241,02). Что касается Алины, то на турнире во Франции она не смогла выдать свой лучший прокат и остановилась на скромной для себя отметке в 216,06 балла.

О том, чего не хватило Загитовой, в чем сильные стороны вчерашних юниорок и кто попадет в сборную, корреспондент "РГ" побеседовал с серебряной медалисткой чемпионата мира 2012 года, чемпионкой зимней Универсиады-2015 и рекордсменкой по участию в чемпионатах России (2007-2019) Аленой Леоновой.

Алена, такой исход этапа Гран-при в Гренобле был предсказуем или шанс на победу у Загитовой был?

Алена Леонова: При чистом прокате, при идеальном выступлении я отвечу "да". У Алины же есть личный рекорд за 80 баллов. Если бы она без ошибок откатала короткую программу, если бы у нее был хороший задел, то она смогла бы удержать лидерские позиции. Но у нее увидели недокрут на прыжке и еще сняли балл за музыку. Алина очень много потеряла.

Произвольная нашей чемпионке тоже не совсем удалась. Неужели сказалось волнение из-за того, что это первый старт сезона?

Алена Леонова: Не могу сказать, что произошло что-то ужасное. Абсолютно рабочий прокат получился. Самое главное, что после неудачного первого прыжка не посыпалась вся программа. Это огромный плюс. Наверное, умение собираться в крови у девочек Тутберидзе. Помните, что Саша Трусова на этапе в Канаде, упав с первого четверного, дальше откатала великолепно. И Алина боролась. Пошла делать каскад во второй половине программы. Причем я думала, что она немножко облегчит себе задачу и сделает "лутц - тулуп", а она сделала "лутц - риттбергер". Да, там поставили недокрут. Но все же она борется, она доказывает, что умеет делать такие сложные элементы. На других прыжках тоже вылезли недокруты. По тренировкам я видела, что она прекрасно со всем справлялась. Однако во время выступления, тем более на первом турнире в сезоне, всегда появляется волнение, вылезают какие-то мелкие недочеты, которые судьи иногда рассматривают под микроскопом. Нам кажется, что все хорошо, а арбитры ставят "галку". Хотя, на мой взгляд, все же многовато нашли недокрутов у Загитовой.

Алина не делает громких заявлений, но, говорят, вовсю разучивает и четверные, и тройной аксель...

Алена Леонова: В сети уже выкладывали видео, где Загитова в межсезонье делала четверной "на удочке". Не знаю, повторяет ли она попытки сейчас. Вы же понимаете, что идет сезон, времени разучивать что-то новое нет. Работаешь над тем, что есть. Накатываешь, улучшаешь. Но я уверена, что Алина способна делать элементы ультра-си. Не знаю насчет тройного акселя, но какой-то четверной точно может.

Выучив аксель в 3,5 оборота, Алена Косторная стала такой же космической, как "Русская ракета" и "Королева четверных" Александра Трусова

Когда Алена Косторная неожиданно для всех исполнила "триксель" на турнире "Финляндия Трофи", вы удивились?

Алена Леонова: Для меня скорее было удивлением, что она не сделала его еще в конце прошлого сезона. Так что я очень ждала от нее премьеры. Хорошо, что в Финляндии она пошла на аксель. Ей действительно это нужно. Фигурное катание далеко ушло вперед по технической составляющей. Конечно, Алена и без акселя была прекрасна. На "Финляндия Трофи" все тройные прыжки она сделала на "плюс 5" и "плюс 4", выиграла у Елизаветы Туктамышевой. Но с акселем Косторная станет более крутая. И такая же космическая, как Трусова и Щербакова.

Аксель исполняют Туктамышева и японка Рика Кихира. Какой вам больше нравится?

Алена Леонова: У Косторной он лучший - по красоте, по мощи. Хотя у Алены еще есть сомнения и опасения. На тренировках не так все гладко. Поэтому она переживает за этот прыжок.

Если вернуться к прекрасному, женственному катанию Косторной, то ее даже сравнивают с итальянкой Каролиной Костнер. Согласны?

Алена Леонова: Пожалуй, не соглашусь. У Алены что-то свое, другое, интересное. У Костнер был свой стиль. Я вообще не люблю, когда кто-то кого-то копирует. Алена - особенная, единственная. Так что не вижу сходства. Может, изменю мнение, когда Алена станет такая высокая и длинноногая, как Каролина. Я бы сказала, что вижу Костнер, когда на лед выходит американка Брейди Теннел. Процентов на 80.

Сравнивать Щербакову, Трусову и Косторную тоже невозможно. Они же очень разные?

Алена Леонова: Аня очень нежная, хрупкая, тоненькая. А как она делает лутц?! Просто нереально. Не все мужики так могут. Саша будет прибавлять с каждым стартом все больше и больше. Сейчас мы видим упор на прыжки. В остальном пока не раскрыт образ, нет легкого скольжения, нет сложных переходов или заходов на четверные прыжки. Но тут нужна предельная концентрация. Хотя, думаю, все еще будет, учитывая, сколько она работает. Уже в следующем году мы увидим совсем другую Сашу. Ну а Алена, наверное, идеальная фигуристка на данный момент.

А что скажете о наших опытных одиночницах - Елизавете Туктамышевой и Евгении Медведевой, которые уже проиграли первый раунд соперничества 15-16-летним?

Алена Леонова: Лиза прибавляет с каждым разом - в скольжении, во второй оценке. Хотя судьям постоянно что-то не нравится. Не понимаю почему. Для меня она стала лучше. Программы интересные в этом сезоне. Прогресс очень заметен. Но судьи не оценивают ее классные прыжки, начали ставить ребро на флипе. Это просто бред. В таком возрасте (22 года. - Прим. авт.) Лиза прыгает такие сложные прыжки, катает программу чисто, демонстрирует выносливость. В общем, я за Лизу очень болею и переживаю. Тем более она из Питера.

Если говорит о Жене, то ей не хватает сложных элементов, не хватает стабильности в короткой программе. Большая загвоздка на двойном акселе, который через раз получается. Она тоже выкладывала видео с четверным на страховке. Он ей необходим. Потому что бороться с девочками, которые делают прыжки ультра-си, будет очень-очень сложно.

По итогам трех этапов Гран-при счет 3:0 в пользу этих самых девочек. Все идет к тому, что в сборную попадут только они...

Алена Леонова: Посмотрим, как будут развиваться события. Нельзя предугадать, в какой форме спортсменки подойдут к декабрьскому чемпионату России. Пока я не готова говорить, что я за ту или другую. У нас есть шесть потрясающих фигуристок. И все они достойны места в сборной. Это правда.

Тем временем

- Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли пятое место на этапе Гран-при во французском Гренобле.

Они не смогли улучшить свой результат после ритм-танца, где так же стали пятыми. Российский дуэт набрал 184,44 балла.

Выиграли домашний этап французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

На втором месте расположились американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс. Тройку лучших замкнули итальянцы Шарлин Гиняр и Марко Фаббри.