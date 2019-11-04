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04.11.2019 23:33
Рубрика: Экономика

Пшеница ушла в 4-й класс

Урожай зерна обещает превысить прошлогодний
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
Аналитики повысили свои прогнозы по урожаю российского зерна в 2019 году. До 123,4 миллиона тонн Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и до 122,8 миллиона тонн - аналитическое агентство "ПроЗерно". Официальный прогноз минсельхоза - 120 миллионов тонн. И это почти на семь миллионов тонн больше, чем в прошлом году, отметили в министерстве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В своих оценках минсельхоз придерживается консервативной политики, и так было всегда, поясняет гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко. "Повышение нашего прогноза связано прежде всего с тем, что мы видим рост сбора урожая кукурузы, ячменя", - пояснил в разговоре с "РГ" Дмитрий Рылько, глава ИКАР.

Нынешний урожай для страны не рекордный. Исторический максимум был в 2017 году - 135,5 миллиона тонн. Однако "текущий урожай позволит обеспечить не только все внутренние потребности страны, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок", говорят в минсельхозе.

Фото: Istock
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Правда, мировые цены на зерно, то есть то, за сколько готовы покупать российский урожай за рубежом, несколько ниже, чем в прошлом сезоне, отмечают эксперты. "Сейчас наша пшеница четвертого класса продается в черноморском порту по 210 долларов за тонну. Год назад цена была 232 доллара. Также дешевле ячмень и кукуруза. Поэтому и внутренние цены могут быть скромнее. И многое зависит от курса рубля по отношению к доллару", - подчеркивает Владимир Петриченко.

Важный момент - структура урожая. Из года в год звучат претензии некоторых хлебопеков к тому, что в российском каравае все больше пшеницы низкого, четвертого класса. По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, такой пшеницы действительно больше - почти 47% (против 30,1% в 2012 году). "Но чтобы получить хорошую муку, достаточно смеси третьего и четвертого классов. Смотря с чьей стороны оценивать урожай. Животноводы, наоборот, скажут, что мало фуражного зерна. К тому же пшеницы третьего класса у нас 33%. Это очень хороший показатель", - полагает Петриченко.

При этом экспорт пшеницы, а по этому показателю Россия сегодня лидер на мировом рынке, агентство оценивает в текущем сельхозгоду в 35 миллионов тонн.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Алена Узбекова
Экономика АПК Правительство Минсельхоз
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