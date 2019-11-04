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04.11.2019 16:44
Рубрика: Экономика

Люди долга

Банк России пересчитал активных заемщиков
Текст: Игорь Зубков
Банк России впервые оценил число заемщиков, которые активно накапливают долги, в том числе берут новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вопреки ожиданиям, их оказалось сравнительно немного: за последние неполные четыре года новые потребкредиты еще до погашения прежних взяли 3,7 миллиона человек, объем их задолженности с 2017 года увеличился с 0,9 до 2,2 триллиона рублей.

Фото: РИА Новости
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Об этом говорится в специальном докладе Банка России. Он проанализировал 220 миллионов записей о кредитах из трех крупнейших бюро кредитных историй за последние несколько лет и перепроверил их отчетностью банков. Такая масштабная работа потребовалась в связи с его планами по калибровке и расширению использования показателя долговой нагрузки (ПДН). Банк России уже обязал кредиторов оценивать эту нагрузку при выдаче каждого кредита или займа, и если платежи по всем долгам, включая новый, превышают половину доходов заемщика, банк или МФО с высокой вероятностью или предпочтет не работать с ним, или предложит более высокую ставку.

ЦБ отмечает, что пока по этим кредитам роста просрочки не наблюдается, однако быстрое увеличение долга может свидетельствовать о растущих рисках платежеспособности и подтверждает целесообразность ограничения ПДН.

Общее число заемщиков в России постепенно растет, на 1 сентября оно составило 39,5 миллиона человек (рост на 6,6 миллиона с 2015 года), это более половины работающего населения. Две трети из них имеют задолженность по потребкредиту или кредитной карте.

Заемщиков, которых можно заподозрить в создании "кредитной пирамиды", оказалось 3,7 миллиона

Подавляющая часть заемщиков, как и полагается, берет кредиты на конкретные покупки, а не для погашения прежних долгов, установил ЦБ. С 2017 года 9,2 миллиона человек (39% заемщиков, имевших потребкредит) погасили задолженность и не брали новых потребкредитов, а у 12 миллионов человек (45% заемщиков), имевших потребкредит на 1 сентября 2019 года, не было задолженности по таким кредитам в 2017 году. С начала 2019 года 4 миллиона человек (16% заемщиков) погасили задолженность по потребкредитам и не взяли новых, а 5,6 миллиона человек (21% заемщиков), не имевших задолженности на 1 января, взяли кредит.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Каждый пятый заемщик не сможет получить кредит

Таким образом, состав заемщиков постоянно обновляется. Этот факт является аргументом в пользу того, что закредитованность граждан преувеличена и, по крайней мере, не подтверждает прогноза министра экономического развития Максима Орешкина о близком кризисе на рынке потребкредитования. Он предупреждал, что к 2021 году может сложиться ситуация, когда многие заемщики уже не смогут перекредитоваться, и при первых признаках массовых просрочек банки еще больше ограничат выдачу новых кредитов. "Внезапная остановка" необеспеченного кредитования, считают в минэкономразвития, спровоцирует рецессию в экономике, которая лишится значительной части потребительского спроса.

Вместе с тем растет доля заемщиков, имеющих задолженность одновременно по нескольким типам кредитов, и это может создавать системные риски в банковском секторе, отметила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Если на начало 2015 года только 34% заемщиков имели в сочетании с потребкредитом другой кредитный продукт (ипотеку, кредитную карту или автокредит), то к 1 сентября 2019 года их стало уже 42%. Это увеличивает риски кросс-дефолта заемщиков, но их должен ограничить введенный механизм расчета долговой нагрузки, считает ­Данилова.

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