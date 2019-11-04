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Рубрика: Экономика

Дан прогноз по ценам на подарки к Новому году

Текст: Георгий Панин
До Нового года еще почти два месяца. Однако во многих семьях уже начали прицениваться к подаркам для близких и друзей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, дал прогноз по ценам на товары и совет, когда лучше покупать новогодние подарки

Петр, так пора бежать за подарками или подождать?

Пушкарев: Не спешите. Предновогоднего роста цен сегодня бояться не стоит. Из-за медленного роста доходов населения продавцы будут всеми способами заманивать покупателей, им придется жестко конкурировать за наши деньги.

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То есть стоит подождать всплеска всевозможных бонусных предложений, скидок, распродаж?

Пушкарев: Да. Причем как в традиционных, так и в интернет-магазинах. Продавцы понимают, что цены на самые востребованные товары и так выросли после подъема НДС в январе 2019 года. Хотя дальше серьезного роста уже не было. Но ничего особо и не подешевело.

Значит, в конце декабря действительно можно ждать настоящий ценопад. Риски возможного роста закупочных цен на новую импортную технику также в этом году невелики. Это в предыдущие годы из-за скачков курса доллара и евро вся зарубежная техника дорожала.

В чем особенность этого года?

Пушкарев: Во-первых, многие партии товара под новогодний бум продаж уже заказаны или закуплены торговыми сетями по существующим сегодня ценам. В последний момент закупать будут лишь последний "писк" свежайших новинок.

Фото: РИА Новости
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А, во-вторых, это особенно важно, курсы доллара и евро уже вряд ли совершат заметный скачок верх. Скорее наоборот, тенденция на мировых рынках такова, что евро не особо силен из-за замедления европейской экономики и отрицательных ставок от Европейского ЦБ. Да и доллар уже начал наконец-то дешеветь к корзине из главных валют после трех снижений ставки в США. Поутихли торговые бои между США и Китаем.

Но в конце ноября ожидается подписание сделки. Это может изменить ситуацию на рынке?

Пушкарев: Движение уже идет. И в пользу рубля. Фондовые биржи США 30 октября побили на этом фоне новый исторический рекорд, а это помогло поставить аналогичный рекорд и индексу Мосбиржи.

Как результат, приток иностранных денег пошел уже не только в рублевые облигации РФ, где в нашу пользу работает разница процентных ставок: 6,5 процента годовых против 1,5-1,8 процента в США и отрицательных ставок почти по всей Европе. Денежные потоки также усилились в акции Сбербанка, Лукойла, Газпрома.

Плюс инвестиционный рейтинг России BBB, присвоенный агентством Fitch, сегодня такой же, как у Китая и Индии. Да, может быть, инвесторов и не впечатляют темпы нашей экономики, но подобная ситуация сейчас наблюдается почти по всему миру. Зато им интересны финансовые гарантии своих вложений, а они со стороны России очень надежны.

Каковы основания для такой надежности?

Фото: РИА Новости
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Пушкарев: Во-первых, соотношение долга к ВВП всего лишь 20 процентов, очень низкое по мировым меркам. Во-вторых, 124 миллиарда долларов (около 7 процентов ВВП) находятся в Фонде национального благосостояния. В-третьих, все резервы ЦБ достигли суммы в 540 миллиардов долларов.

Этого достаточно, чтобы многие инвесторы были готовы и дальше держать в портфеле и докупать российские активы, извлекая из них доход. А значит, и курс доллар/рубль не будет склонен к росту.

И какие курсы рубля мы увидим к концу года?

Пушкарев: Поддерживая общемировую тенденцию по доллару, его курс постепенно будет снижаться - вероятно, в район 62 рублей или даже ниже. А пара евро/рубль может опуститься в район 69,5-70,5 рубля.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Не такая уж большая разница по сравнению с нынешними валютными курсами, но все же она будет работать в пользу рубля, а, значит, и против возможности роста цен. При таких раскладах, у владельцев магазинов и управляющих просто нет ни внешних поводов, ни внутренних оснований рассчитывать продать товар дороже.

Наоборот, помимо скидочных акций, торговые сети еще и будут как можно активнее кооперироваться нынче с банками-партнерами, чтобы предложить вам на месте рассрочку на покупку или потребительский кредит.

Но банки теперь не будут раздавать кредиты направо и налево. С 1 октября они обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) будущего заемщика. В процентах от личного дохода. И чем он выше, тем для банка менее выгодно предоставлять кредит.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Пушкарев: Пониженные процентные ставки от ЦБ облегчат банкам бизнес по выдаче кредитов. Это компенсирует введенные ограничения, которые обязали банки перед выдачей кредита рассчитывать ПДН.

Уверен, банки без особого труда этот момент и обойдут, и преодолеют. Выгода для них от расширения кредитных портфелей все перевесит. Так что с самой возможностью оформить потребительский кредит перед Новым годом, полагаю, проблем особых ни у кого не возникнет.

Но разве это разумно брать кредиты на подарки?

Пушкарев: Конечно, если у вас стабильная зарплата, если вы уверены, что сможете наверняка перекрыть целиком стоимость сделанной покупки за следующие 2-3 месяца, то выгоднее с потребительским кредитом не связываться.

Думаю, что тем, у кого нет стабильной зарплаты, тем более не стоит связываться с кредитами. А как вы относитесь к покупкам новогодних подарков на распродаже в знаменитую "черную пятницу", которая проходить в конце ноября?

Пушкарев: В этом году она пройдет 29 ноября. Опытные в таких вещах люди говорят, что если в ваших планах сделать заказ на крупной международной площадке интернет-торговли, то это действительно может иметь смысл. Так как по ценам можно найти весьма интересные предложения.

Фото: iStock
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Но есть и хитрость. Например, интересующие вас потенциально товары стоит добавить в корзину заранее, чтобы отследить, как меняются на

них цены. Тогда вы точно узнаете, обойдутся ли они на самом деле в "черную пятницу" для вас дешевле. Или же все лишь искусная иллюзия, которую продавцы создадут для вас, просто накануне подняв цены, а потом сделав с них "скидки".

Еще более распространена такая нечестная игра с покупателем, к сожалению, на большинстве российских интернет-площадок, предлагающих в "черную пятницу" мнимые суперскидки. А порой продавая товар и вовсе дороже, чем в обычные дни. Стоит ли такая игра с продавцами свеч, и даст ли она экономию? В каждом случае имеет смысл, наверное, решать индивидуально, в зависимости от особенностей товара и от ваших потребностей.

А вот будет ли в итоге к Новому году в вашей семье хорошее настроение, конечно, в основном, от вас же и зависит. А вот испортить вашу бочку меда потенциальной ложкой дегтя перед праздниками цены не должны.

Экономика Товары и цены Новый год
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