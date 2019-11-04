Демократы обнародовали первые расшифровки показаний по импичменту Трампу

В Конгрессе США демократами опубликованы первые расшифровки по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. Речь идет о показаниях бывшего посла на Украине Мэри Йованович и экс-советника госсекретаря Майкла Маккинли. Об этом сообщается на сайте комитета конгресса по разведке.

5 ноября должны быть обнародованы показания бывшего спецпредставителя президента США по Украине Курта Волкера и экс-посла США в ЕС Гордона Сондерленда.

Как охарактеризовали руководители трех комитетов Конгресса, ведущих расследование в отношении импичимента Трампу, "согласно уже полученным показаниям, внешняя политика США была отравлена неподобающим неофициальным каналом, целью которого было продвижение личных и политических интересов президента".