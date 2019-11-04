День народного единства стал важным праздником для 70 процентов россиян

Конкретнее, для 24% это "очень важно", еще для 44% - "скорее важно". Социологи особо отметили, что преимущественно данной позиции придерживается молодежь от 18 до 24 лет (83%). Кроме того, о важности праздника особенно активно заявляют жители сел (70%) и небольших городов с населением до 500 тыс. человек (71%).

Какие мотивы у граждан, "проголосовавших" в пользу Дня народного единства? Самый популярный аргумент, который услышали социологи, - праздник способствует сплочению граждан (50% опрошенных). 10% считают, что он воспитывает патриотизм, 8% - создает праздничное настроение.

Респонденты, для которых праздник единства не имеет значения, в меньшинстве: 14% дали уверенный ответ, а 13% - с ремаркой "скорее не важно".

Интересно, что о неважности подобных дат сообщили в первую очередь те россияне, которые застали праздник 7 ноября и (или) распад СССР. Это респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (30%) и от 45 до 59 лет (31%).

У придерживающихся такой позиции граждан свои аргументы. Наиболее популярным объяснением "неважности" 4 ноября является утверждение о том, что в стране нет народного единства (24%). Интересно, что 15% не понимают суть праздника, а 13% считают его надуманным.

За последние семь лет доля россиян, говорящих о наличии единства в государстве, увеличилась на 14%. Если в 2012 году положительно на соответствующий вопрос социологов ответили 23%, то в ходе нынешнего опроса - 37%. Причем среди представителей различных возрастных групп сильнее всего единение в стране ощущает молодежь 18-24 лет (46%). Сплочение "видят" и немало россиян от 60 лет и старше (40%).