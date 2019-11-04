Как пишет Die Welt, отец Бениньи - коренной индиец, переехавший в Германию много лет назад. Он изучал информатику и электротехнику в Берлине, а сейчас работает в ведомстве по делам миграции и беженцев. Девочка, которая учится в гимназии, играет на гобое и поет в детском церковном хоре, по собственному признанию, "всегда мечтала сыграть Кристкинда". Это своего рода помощница Санты, раздающая подарки детворе, посещающая больницы и приюты для престарелых. Когда решение жюри стало известно, на странице мюнхенского отделения правой партии "Альтернатива для Германии" появилось фото Бениньи Мунси с комментарием: "Нюрнберг выбрал нового Кристкинда. В один прекрасный день он будет являться нам как индийцам". Вскоре запись с сайта была удалена, а редактор, впоследствии уволившийся, объяснил, что "не хотел никого обидеть, но лишь имел в виду, что всегда иначе представлял себе внешний облик этого персонажа". Между тем школьницу поспешили поддержать политические противники "Альтернативы". Ее принял в стенах ратуши мэр Нюрнберга Ульрих Мали из Социал-демократической партии Германии. А на пресс-конференции Бенинье пришлось отвечать на малоприятные вопросы о той пресловутой записи в Сети.
Тем временем наблюдатели отмечают, что немцы, похоже, сами уже запутались, какие традиции считать толерантными, а какие - неполиткорректными. Как сообщал Bild, в городе Фульда (земля Гессен) организаторам карнавала строго-настрого запретили допускать к шествию ряженого в образе "негра с юга". Спустя почти 80 лет с этим традиционным героем было покончено. Строго говоря, персонаж остался, но актеру теперь нельзя красить лицо черной ваксой, заворачиваться в леопардовую шкуру и украшать себя костяными бусами.