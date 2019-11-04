1 октября в Китае отметили 70-летие образования Китайской Народной Республики. Столько же лет исполнилось и дипломатическим связям КНР и России - Советский Союз первым признал КНР. К двойному юбилею ВГТРК выпустила документальный фильм "Второе рождение Поднебесной".

Кадры документальной хроники о создании Нового Китая прежде не были представлены публике. Документальный фильм демонстрировался в эфире "Россия-1" и "Россия-24" всю вторую половину сентября. О работе над ним и новых творческих замыслах рассказывает режиссер Алексей Денисов.

Как появилась идея создания фильма "Второе рождение Поднебесной"? Правда ли, что уникальная хроника попалась вам на глаза случайно?

Алексей Денисов: Я думаю, случайностей в жизни не бывает. Эти кадры кинохроники, снятые в 1949-м и 1950-х годах, очень долго были засекречены. Находились в спецхране, доступ к ним был открыт всего несколько лет назад. Раньше считалось, что это съемки для фильма "Победа китайского народа", который вышел в Советском Союзе в 1950 году, а в 1951-м получил Сталинскую премию. Два года назад я решил разобрать этот материал, когда узнал о его существовании. Получил одобрение руководства, начал работать с первыми коробками, но это оказалось очень сложным. Сохранились только негативы, многие пленки выцвели или находились в плохом состоянии, что-то нужно было реставрировать. Тогда мы решили посмотреть, что же хранится во всех этих 200 коробках.

И выяснилась поразительная вещь, которая для нас самих оказалась неожиданностью: советские операторы, снимая обязательные кадры, которые должны были использоваться для того фильма (постановочные сцены гражданской войны, например), сняли достаточно много материала про обычную жизнь Китая того времени. Например, несколько пленок с видами старого Пекина, старого Шанхая, старого Гуанчжоу. Эти кадры никогда нигде не использовались, потому что в фильм они не вошли, а после смерти Сталина весь материал был засекречен, никто о нем даже не вспоминал. Многие специалисты даже не знали, что это было снято. В процессе своеобразной научно-исследовательской работы и восстановления старых кадров мы обнаружили такие уникальные свидетельства того времени, жизни и быта старого Пекина или хронику с участием Мао Цзэдуна во время образования Китайской Народной Республики. Конечно, для нас это был большой подарок, ведь мы хотели сделать особенный фильм к 70-летию образования КНР и установления дипломатических отношений с ней. Когда мы восстановили и отреставрировали многие кадры, я показал часть их руководству, и было принято решение - сделать фильм как своеобразный памятник советским операторам, которые сохранили этот исторический материал, и как подарок к 70-летию образования КНР и установлению дипломатических отношений между Советским Союзом и Китаем.

Именно как подарок к юбилею в Китайской Народной Республике и восприняли появление вашего фильма в интернете. А как вы оцениваете ваш фильм в контексте современных китайско-российских отношений?

Алексей Денисов: Не секрет, что отношения между нашими странами очень долго находились в "замороженном" состоянии. А сейчас, благодаря тому, что несколько лет назад Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин установили теплые дружеские личные отношения, между нашими странами возникло очень большое доверие. Наши руководители задали ту планку, к которой сегодня мы стремимся, потому что сегодня от позиции и политики России и Китая во многом зависит дальнейшая судьба человечества. Мир изменился, он больше не живет по колониальным законам, когда есть одна держава или группа держав, которые всем диктуют, как устраивать свою жизнь. Для нас очень важно, чтобы между российским и китайским народом было большое взаимопонимание, а оно возникает только тогда, когда вы хорошо знаете историю и культуру другого народа. Поэтому цель нашего фильма - показать российской аудитории настоящую китайскую историю и тот великий Китай, который существовал тысячелетиями и возродился как Китайская Народная Республика.

Есть ли планы сотрудничества с коллегами из Китая?

Алексей Денисов: Сейчас мы тесно сотрудничаем с коллегами телеканала CGTN-русский. Есть планы по созданию межпрограммных роликов продолжительностью в полторы минуты о дружбе российских и китайских регионов и городов-побратимов. Их уже подготовлено несколько десятков.

Мы также задумали большой проект, посвященный дружбе, который мы хотим снимать уже в декабре, когда организуем поездку в Китай для одного пожилого человека из России, который помнит старый Китай. Мы хотим, чтобы он увидел те грандиозные перемены, которые произошли в Китае за последние сорок лет. Такая же поездка, только в Москву и Санкт-Петербург, будет организована для пожилого человека из Китая, который давным-давно был в Советском Союзе, чтобы он увидел те изменения, которые произошли в современной России. Цель у нас одна - стремиться к росту взаимопонимания между нашими народами и укреплять дружбу, потому что это самое ценное, что есть в жизни человека, помимо его семьи и Родины. Как говорят у нас, "не имей сто рублей, а имей сто друзей". Без надежных друзей человек не может быть счастлив.

Прямая речь

Гэн Шуан, официальный представитель МИД КНР:

То, что Россия передала Китаю драгоценные кадры церемонии основания КНР, а ВГТРК транслировала этот документальный фильм, - яркое отражение китайско-российских отношений высокого уровня и глубокой дружбы между двумя народами.