Главу McDonald's уволили из-за служебного романа

Стив Истербрук покинул пост президента и генерального директора сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за романа с подчиненной. Об этом в воскресенье сообщили в компании.

По мнению совета директоров McDonald's, вступив в отношения с сотрудницей, 52-летний Истербрук нарушил политику компании и продемонстрировал плохую способность мыслить здраво. Сам же Истербрук заявил, что это было шибкой. "Учитывая принципы компании, я согласен с мнением совета директоров в том, что настала пора мне двигаться вперед", - отметил он.

Отмечается, что преемником Стива Истербрука стал Крис Кемпзински, который в воскресенье вошел в состав совета директоров, пишет ТАСС. Ранее новый президент и гендиректор McDonald's возглавлял подразделение компании в США.

Напомним, что американская корпорация McDonald's, основанная в 1940-м году, владеет одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания. Сегодня у компании более 38 тысяч заведений в более чем 100 странах мира, включая Россию.