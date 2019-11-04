5 ноября Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который призван "пустить" классиков в классы. Маяковский, Есенин, Бродский, Шолохов, Айтматов, Астафьев, Довлатов... Все эти авторы есть в программе по литературе. Но вот достать некоторые их произведения школьник может только из-под полы: издатели запечатывают книги в целлофан и ставят маркировку "18+". Почему? Все просто - боятся нарушить Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Творчество великого Льва Николаевича сегодняшним школьникам не дается. Причем в буквальном смысле. На "Анне Карениной" стоит маркировка "16+". Томик "Детство. Отрочество. Юность" подростку в 14 лет тоже не продадут - жди 16-летия... Фото: Роспечать

Доходит до абсурда. "Тихий Дон" официально включен в ЕГЭ, но вот продать этот роман-эпопею ученику нельзя: на ней все те же "18+". Надо понимать из-за того, что в романе присутствует и нецензурная брань, и жестокие сцены насилия... Книга нобелевского лауреата Михаила Шолохова оказалась приравненной по степени "опасности" к пачке сигарет.

Верится с трудом? Пройдитесь по разделу "русская проза" в любом крупном книжном магазине. Довлатов - практически весь в целлофане. Можно даже не размениваться на отдельные книги, а обернуть пленкой сразу всю полку.

Рядом - с маркировкой "18+" и броской надписью "Содержит нецензурную брань" - расположились "Прокляты и убиты" Астафьева, "Плаха" Айтматова... Некоторые сборники стихов Маяковского, Есенина, Бродского тоже угодили под запрет: известны случаи, когда детям их просто не продавали. И это при том, что произведения всех этих авторов есть в школьных программах.

А что делать - разводят руками продавцы: никто не хочет заработать штраф в две-три тысячи рублей. Магазин рискует еще больше - уже 50 тысячами рублей. Школьного библиотекаря, который выдаст ребенку "запрещенку", тоже ждут более чем серьезные последствия. По крайней мере, если строго следовать букве закона.

- Я каждый день знакомлю детей с содержанием "промаркированных" произведений, зачитываю фрагменты вслух. То есть, по факту, распространяю информацию. Меня теперь тоже можно за нее "привлечь"? - рассуждает "Учитель года России-2019", преподаватель русского языка и литературы в волгоградской средней школе N 55 "Долина знаний" Лариса Арачашвили. - Законопроект, который избавит нас от этого абсурда, просто жизненно необходим. Тем более что практически любое издание можно достать в электронном виде - в "цифровых" магазинах никто возраст покупателя не спрашивает.

Как вообще произведения из школьной программы получают маркировку "18+"? Ее ставят сами издатели перед тем, как выпустить книгу в продажу. При этом прописанные в законе возрастные ограничения трактуются по принципу "как бы чего не вышло".

Например, отдельные бранные слова (за исключением нецензурщины) могут содержаться в информационной продукции только для детей от 16 лет и старше. Персонаж книги выругался, причем даже не матом? Маркировка "16+" ему обеспечена. И это если повезет...

С таким "клеймом" на полках магазинов стоят "Мастер и Маргарита", "Мертвые души", "Преступление и наказание", "Анна Каренина"... Кстати, последнее произведение школьники проходят в 10-м классе, то есть, как правило, как раз в 16 лет. Но что делать, если одному ученику из двадцати - вот уж не повезло - пока исполнилось только 15? Закрыть уши и не слушать?

А вот еще один пример. "Детство. Отрочество. Юность" Толстого почему-то издатели тоже промаркировали знаком "16+". И это при том, что с первой повестью - "Детство" - ребята знакомятся в четвертом (!) классе. Тут вообще сплошное "распространение с нарушениями" получается.

Напомним, Закон "О защите детей от информации..." принимался почти десять лет назад с целью оградить детей не от мировой классики, а от действительно вредного контента. Его, надо сказать, хватает. Но в последние годы стало очевидно, что закон требует серьезной доработки. Слишком уж неоднозначно трактуются его нормы.

Книга нобелевского лауреата Михаила Шолохова оказалась приравненной по степени "опасности" к пачке сигарет. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Важные поправки предложили члены Комитета Госдумы по культуре во главе с его председателем Еленой Ямпольской. Также в доработке документа участвовали комитеты по вопросам семьи, женщин и детей, по образованию и науке, по делам национальностей.

- Действующий закон предполагает распространение без возрастной маркировки только учебников и учебных пособий. Законопроект предлагает расширить этот перечень на всю литературу, которая входит в школьные примерные основные образовательные программы. Причем мы настаиваем, чтобы учитывались программы всех уровней школьного обучения - то есть начальной, средней и старшей школы, - говорит зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке доктор педагогических наук Любовь Духанина. - Если Госдума примет предложенные изменения, учителям больше не нужно будет бояться юридических последствий за распространение рекомендованной школам классики.

Еще одна проблема в том, что многие покупатели считают возрастную маркировку информационной продукции просто рекомендацией. Если стоит "0+", это вовсе не значит, что произведение подходит грудничкам. Просто в нем нет описаний насилия, нет половых актов, брани и т.д. А сам фильм или книга при всем при том могут быть очень даже "взрослыми" по содержанию, с серьезной философией внутри.

- Положительные отзывы на законопроект получены от учреждений культуры, общественных организаций, правообладателей, деятелей культуры. Все они считают знаки 0+, 6+, 12+, 16+ избыточными и излишними для произведений литературы и искусства, - говорится в пояснительной записке к документу.

Доходит до абсурда. "Тихий Дон" официально включен в ЕГЭ, но вот продать этот роман-эпопею ученику нельзя: на ней все те же "18+"

Предлагается использовать менее конкретные рекомендации: "Для семейного чтения и просмотра", "Для дошкольников", "Для детей младшего школьного возраста", "Для детей среднего школьного возраста", "Для детей старшего школьного возраста", "Не рекомендовано для детей".

- Мне кажется, что ребенок должен читать книги "на вырост", то есть чуть более сложные для него - это и называется развивающей средой. Я никогда не читала литературу по возрасту. В 14 лет у меня любимыми авторами были Бунин, Цвейг, Дрюон, - говорит Лариса Арачашвили. - Считаю, что решение о том, какую литературу ребенок может читать вне школьной программы, нужно оставить за родителями. Можно разработать поправку, при которой на основании их письменного разрешения ребенок мог бы взять в библиотеке или купить в магазине любую книгу.

Кстати

Законопроект, который сегодня будут рассматривать депутаты, называется так: "О внесении изменений в статью 30 Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательных механизмов, регулирующих доступ детей к культурным ценностям и культурным благам". Он затрагивает не только книги, но также фильмы, деятельность музеев, выставочных залов, дворцов культуры и т.д. В нем предлагаются поправки сразу к нескольким федеральным законам: "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".