Граждане смогут нанимать адвокатов на деньги инвесторов

Судиться, как известно, - дело дорогое. Именно это обстоятельство побуждает многих граждан воздерживаться от защиты своих прав в судебных инстанциях. Однако вскоре такое положение дел может измениться. Граждане получат легальную возможность привлекать инвесторов для финансирования своих судебных процессов. Надо засудить крупный банк, но нет денег на адвокатов? Хочется поставить на место прижимистую страховую компанию? Необязательно делать это за свой счет, особенно если счет невелик.

Если инвесторы согласились ударить по рукам с истцом, значит, они точно уверены: его дело правое, суд вернет деньги. Фото: Korrawin / Korrawin

В ближайшее время в "Деловой России" пройдет обсуждение законопроекта "О финансировании судебных расходов третьими лицами". Документ подготовила рабочая группа юристов и адвокатов. Однако о необходимости развития судебного финансирования давно говорят и представители судебной системы, и руководство минюста.

"Очевидно, что нам не хватает такого института, как возможность заранее заключить соглашение между лицом, ведущим дело, членами группы и, возможно, третьими лицами, которые могут проинвестировать и помочь с расходами", - сказал не так давно заместитель министра юстиции Денис Новак.

На практике механизмы судебного инвестирования уже нарабатываются. Например, в интернете уже создан специальный ресурс PLATFORMA, где любой гражданин сможет оставить заявку, чтобы найти судебного инвестора или адвоката, согласного работать в счет будущей победы. В случае победы все расходы возмещает проигравшая сторона. Кроме того, юрист или инвестор получает процент от взысканной компенсации.

Из более 700 заявок на судебные инвестиции, поступивших за два года, 20 процентов касались защиты прав потребителей. Самые распространенные поводы: жалобы на услуги связи, банковские и страховые услуги, такси, навязывание услуг. Еще 11,5 процента дел касались разводов и раздела имущества. Жалуются граждане и на медицинские услуги: 3 процента исков. В лидерах среди ответчиков пластические хирурги и стоматологи.

Есть примеры выигранных, благодаря новой схеме, процессов. Одно из громких дел: недавно Санкт-Петербургский городской суд постановил присудить российской фристайлистке Марии Чаадаевой (Комиссаровой) 3 млн рублей компенсации морального вреда от клиники, в которой она проходила реабилитацию. Медики-коммерсанты пообещали за год поставить спортсменку на ноги. Буквально. Ведь после травмы звезда российского фристайла не может ходить. Естественно, лечение было не бесплатное, а очень дорогое.

Увы, полтора года ежедневных занятий в тренажерном зале клиники в Испании никакого результата не дали. Если бы медики были честны и сказали, что не могут гарантировать результата, к ним бы претензий не было. Но заманивать человека, прикованного к инвалидному креслу, на дорогое лечение красивыми обещаниями, мягко говоря, непорядочно.

Как расценили эксперты PLATFORMA, по сути, это была навязанная услуга, основанная на недостоверной информации, которая повлекла за собой многомиллионные траты. Поэтому инвесторы профинансировали иск. Однако в целом, как подчеркивают эксперты, пока подобные проекты - дело для инвесторов рискованное. С одной стороны, клиент может отказаться отдавать деньги с выигрыша, с другой - суд может значительно срезать судебные расходы и занизить компенсации. Поэтому, по мнению авторов проекта, необходимо внести специальные нормы в законодательство.

"Основная цель законопроекта - предоставить защиту как стороне спора, привлекающей финансирование, так и судебному инвестору и соблюсти при этом баланс интересов, - говорит руководитель рабочей группы по подготовке проекта адвокат Ирина Цветкова. - Мы предложили, в частности, закрепить в части второй ГК РФ отдельный вид договора - соглашение о финансировании судебных расходов стороны спора. Это письменный многосторонний договор, в соответствии с которым инвестор обязуется полностью или частично профинансировать судебные расходы и издержки финансируемой стороны, а финансируемая сторона соглашается уплатить инвестору вознаграждение, определенное соглашением. Законодательное закрепление соглашения о финансировании судебного процесса как отдельного вида договора ликвидирует неопределенность правовой природы соответствующего договора и минимизирует риски".

Инвестор профинансирует расходы истца и в случае победы вернет деньги с прибылью за счет взысканных сумм

Предполагается, что договор будет трехсторонним. Его подпишут истец, его адвокат, а также инвестор. По словам советника Федеральной палаты адвокатов России Сергея Бородина, сфера финансирования судебных расходов третьими лицами является сегодня востребованной, но, к сожалению, прямо не урегулированной и не озвученной в нормативных актах.

"В связи с этим фиксация такого правового института в действующем законодательстве позволит снять многие вопросы, связанные с различной оценкой судами этих отношений, обеспечит их легализацию и устойчивость, - говорит Сергей Бородин. - В то же время новые нормы не должны входить в противоречие с действующими правилами и принципами, по возможности вписаться в действующее регулирование".