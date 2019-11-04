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04.11.2019 18:40
Рубрика: Спорт

До Шумахера остался шаг

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира в "Формуле-1"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
За две гонки до окончания сезона 2019/2020 определился чемпион мира в самом престижном классе автогонок - "Формуле-1". Корона, как и в предыдущие два года, досталась британскому пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону.

Для того чтобы заполучить очередной титул, Хэмилтону на состоявшемся в эти выходные Гран-при США даже в случае победы напарника по команде финна Валтерри Боттаса хватило бы восьмого места. В итоге Боттас гонку выиграл, а Льюис даже перевыполнил задачу, финишировав вторым. Это чемпионство стало для британца уже шестым. До рекорда Михаэля Шумахера, семикратного чемпиона мира, Хэмилтону остался всего один шаг.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при России "Формулы-1"

- Сейчас рекорд кажется таким близким, но он все еще очень далеко, и мне очень сложно представить, что я его повторю, - признался британский пилот. - С моей стороны, со стороны всех тех, кто со мной работает, потребуются невероятные усилия, поэтому сейчас я не хочу об этом думать. Мне не хотелось бы сейчас размышлять о седьмом титуле, дайте просто получить удовольствие от победы.

Что касается российского гонщика "Торо Россо" Даниила Квята, он снова остался без очков, заняв 12-е место. Правда, не обошлось без вмешательства судей. На последнем круге Квят обогнал шедшего десятым мексиканца Серхио Переса, однако сделал это не по правилам, за что был оштрафован на 5 секунд и выпал из очковой зоны. Почти то же самое произошло с Квятом и по итогам предыдущей гонки в Мексике, в которой россиянин на заключительном круге не по правилам атаковал Нико Хюлькенберга.

Спорт Формула-1
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