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04.11.2019 18:49
Рубрика: Экономика

Джек Ма защитил титул богатейшего человека Китая

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск № 248(8006)
Китайский предприниматель Джек Ма даже после ухода с поста главы компании Alibaba остается богатейшим человеком Китая по версии Hurun China Rich List.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Состояние Джека Ма оценено в $39 миллиардов. "Серебро" досталось основателю компании Tencent Пони Ма: размер его кошелька оценен в $37 млрд. На третьем месте - председатель девелопера Evergrande Сюй Цзяинь, в чьей копилке $30 млрд. В хит-парад китайских толстосумов Hurun China Rich List включаются все предприниматели, чьи состояния превышают 2 млрд юаней ($290 млн). В нынешнем году в список вошли 1819 человек - он ужался на 4% по сравнению с прошлогодним показателем.

Больше всего в списке представителей производственного сектора, на втором месте - сектор недвижимости. Хотя сектор информационных технологий подарили списку двух самых богатых людей, по совокупному числу толстосумов он оказался лишь на третьем месте.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай способствует решению глобальных проблем с продовольствием

Рекордсменами роста доходов в нынешнем году стали представители пищепрома и ресторанного бизнеса. Так, владельцы сети ресторанов "китайского самовара" Haidilao - Чжан Юн и его жена Шу Пин - удвоили свое состояние до $17 млрд. Владелец компании - производителя соевого соуса Haitian Пан Кан за год увеличил свое состояние с $4,5 млрд до $12 млрд. Владельцы свиноводческих хозяйств Muyuan утроили свое состояние до $14 млрд на фоне бурного роста цен на свинину в КНР из-за массового падежа хрюшек от африканской чумы свиней.

Hurun также назвало самых богатых женщин Китая. Первое место в хит-параде уже третий год удерживает вице-президент девелоперской компании Country Garden Ян Хуэйян. Ее состояние оценивается в $24,6 млрд. На второй строчке хит-парада оказалась председатель правления девелопера Longfor Properties У Яцзюнь с состоянием в $11,9 млрд. Ей в спину дышит председатель совета директоров фармацевтической компании Чжун Хуэйцзюань, обладательница $11,8 миллиарда. Общее состояние 50 самых богатых женщин Китая оценено в 1,3 трлн юаней ($183 млрд).

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