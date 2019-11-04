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04.11.2019 18:45
Рубрика: Спорт

Рафаэль снова в моде

Испанец Надаль стал первой ракеткой мира
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
В понедельник официальный сайт ATP опубликовал обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

Испанец Рафаэль Надаль, несмотря на сход с дистанции в полуфинале парижского "Мастерса", обошел в рейтинге серба Новака Джоковича, ставшего победителем этого турнира.

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Роджер Федерер сохранил за собой третью строчку рейтинга, а россиянин Даниил Медведев остался четвертой ракеткой мира. Пятерку лучших теннисистов планеты замкнул австриец Доминик Тим.

Обновленный рейтинг прокомментировал триумфатор парижского "Мастерс" Новак Джокович, который не оставляет надежд вернуть себе первенство по итогам года:

- Победа в Париже ставит меня в лучшее положение, и есть хороший шанс обойти Рафаэля. Я должен продолжать выигрывать. Выиграть все матчи на итоговом турнире в Лондоне? Почему бы и нет? Я добивался этого в прошлом. Но это очень трудная задача, учитывая уровень соперников. Ты играешь против теннисиста из топ-10 в каждом матче. Если я закончу год на первом месте, это будет фантастически.

Также Джокович пожелал здоровья Надалю, который снялся по ходу турнира в Париже из-за травмы и пока не сообщил, примет ли участие в итоговом турнире.

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"Мне грустно, что Рафа травмирован, потому что такого не пожелаешь ни ему, ни любому другому спортсмену. Я сам проходил через серьезные травмы. Надеюсь, он восстановится и выступит в Лондоне. Без него борьба за титул и за первое место получится другой", - цитируют Джоковича мировые информационные агентства.

Напомним, что финал мирового тура ATP пройдет в Лондоне с 11 по 17 ноября.

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