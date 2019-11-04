Инфляция в Китае по итогам сентября достигла шестилетнего максимума: индекс потребительских цен вырос на 3 процента.

Это произошло из-за резкого скачка цен на свинину, которая по итогам прошлого месяца подорожала на 69,3 процента по сравнению с сентябрем прошлого года, - свидетельствует Госстатуправление КНР.

Взлет цен на свинину произошел из-за эпидемии африканской чумы свиней. К сентябрю их поголовье в КНР сократилось на 41,1 процента в годовом исчислении. Чтобы стабилизировать ситуацию, правительству пришлось вскрыть стратегические запасы свинины (они были сформированы в 2008 году), выбросив на рынок дополнительные 30 тысяч тонн мяса. Однако это всего лишь капля в море, учитывая объемы потребления свинины в КНР: 55 миллионов тонн в год.

Чтобы удовлетворить спрос при падающих объемах производства, Китай снял дополнительные пошлины на импорт свинины из США. Кроме того, ведутся интенсивные переговоры о начале поставок свинины из России. "Если падеж свиней достигнет половины от общего поголовья, национальный спрос будет невозможно удовлетворить даже за счет импорта", - предупредил профессор сельскохозяйственной академии КНР Ли Дэфа.