Об этом говорится в октябрьском выпуске энергетического бюллетеня, подготовленном Аналитическим центром (АЦ) при правительстве РФ, с которым ознакомилась "Российская газета".
Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила климатическую политику в качестве одного из своих приоритетов. Она провозгласила "Европейский зеленый курс", который предполагает обеспечение климатической нейтральности континента к 2050 году. Но попытка добиться общего решения по постановке этой цели на саммите ЕС в 2019 году потерпела неудачу из-за несогласия ряда стран Восточной Европы. При этом в октябре Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) отложил решение о поддержке энергетических проектов.
Одним из ожидаемых вариантов решения был отказ от финансирования газовых проектов с 2020 года. До этого ЕИБ уже отказался от поддержки угольных проектов, но отказ от участия еще и в газовых может стать беспрецедентным для международных банков развития, говорится в бюллетене АЦ.
Шаги в этом направлении способны ослабить позиции газа не только относительно возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но и угля. Снижение привлекательности газа может стимулировать сохранение резервных мощностей, все еще необходимых для сектора ВИЭ, именно на угле. О проблеме приоритетного вытеснения угля за счет газа вкупе с обеспечением энергобезопасности ранее говорила будущий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, обосновывая важность поддержки газового компонента в европейском энергетическом балансе.
В долгосрочном периоде и в заявлениях Симсон, и в предлагаемых поправках в политику ЕИБ ключевую роль в газовой сфере предполагается отдать биогазу, синтетическому газу и водороду, говорится в энергобюллетене. Такое смещение акцентов нельзя назвать обнадеживающим для традиционной газовой отрасли, но, по крайней мере, оно сохраняет возможности для развития газовой электроэнергетики - пусть и при условии снижения уровня выбросов парниковых газов - и газопроводной инфраструктуры в ЕС.
Инерционность газовой энергетики в Европе заметна и по глобальным прогнозам, указывают в АЦ. Так, прогноз Международного энергетического агентства 2018 года предполагает, что доля газа в европейском потреблении энергии в базовом сценарии практически не изменится и составит в 2040 году 26% (в 2017 году - 25%), а при реализации сценария устойчивого развития сократится до 22%. Еще более характерный результат показывает прогноз ИНЭИ РАН и "Сколково" 2019 года: во всех сценариях доля потребления газа в ЕС возрастает с 21% в 2015 году до 27% в 2040 году, так что газ становится "якорем" энергетического развития Европы.
В октябре долгосрочные ориентиры газовой отрасли обозначила и Россия. Так, в энергостратегии до 2035 года перед отраслью поставлены четыре задачи: эффективное удовлетворение спроса на газ на внутреннем рынке, адаптация к изменениям на мировом газовом рынке, развитие производства и увеличение потребления сжиженного природного газа (СПГ) и газомоторного топлива. Для выполнения этих задач потребуется обеспечивать добычу газа в России в 850-924 миллиарда кубометров, что на 27-38% выше уровня добычи 2018 года. Главные перспективы отрасли связаны с расширением поставок газа на внешние рынки. Несмотря на запланированный рост газификации в России с 68,6% в 2018 году до 82,9% в 2035 году, потребление газа внутри страны вырастет на 2,2-5,2% в зависимости от сценария, отмечают в АЦ.
Экспорт газа способен вырасти на 43% в 2035 году к 2018 году по базовому сценарию (на 67% по оптимистичному сценарию). Это обеспечит сохранение за Россией лидирующих позиций по экспорту газа в мире. Прирост экспорта обеспечит в основном рост продаж за рубеж СПГ в 3-4 раза к 2035 году, и ключевым направлением роста пока служит Азия, для которой энергетическая трансформация остается более отдаленной перспективой, считают в АЦ. Предполагается, что за счет реализации новых проектов доля российского СПГ на мировом рынке может достигнуть 15% в 2025 году, а в 2035 году СПГ будет составлять больше четверти экспорта газа из России. Рост экспорта газа также будет обеспечен благодаря завершению проектов по строительству экспортных магистральных газопроводов (это "Сила Сибири", "Турецкий поток", "Северный поток-2").
По прогнозу ИНЭИ РАН и "Сколково", в 2040 году потребление газа в России может вырасти примерно до 550 миллиардов кубометров (+10-15% к 2018 году), и тогда доля газа в российском энергобалансе поднимется с 53% в 2018 году до 56-57% в 2040 году. Прирост потребления газа будет достигнут за счет роста его использования на электростанциях, в ЖКХ и промышленности (особенно в газохимии) при сокращении потребления газа котельными.
Но все же в обозримой перспективе электро- и теплоэнергетика останутся ключевой сферой потребления газа, говорится в энергобюллетене. Европейская и общемировая тенденция распространения ВИЭ будет укрепляться по мере совершенствования технологий, удешевляющих производство энергии на основе ВИЭ, и накопителей энергии, и это неизбежно будет подрывать перспективы использования природного газа, полагают в АЦ. Но пока неравномерность генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников становится условием необходимости использования природного газа как балансирующего топлива, заключают в АЦ.