В Евросоюзе снова обострилась дискуссия о месте природного газа в европейской энергетике - учитывая "продвинутость" региона в плане использования возобновляемых источников, ее результаты будут важны и за пределами Старого Света. Это, естественно, касается и России как главного поставщика газа в Европу. Внутри же России позиции природного газа пока, скорее всего, незыблемы.

Об этом говорится в октябрьском выпуске энергетического бюллетеня, подготовленном Аналитическим центром (АЦ) при правительстве РФ, с которым ознакомилась "Российская газета".

Новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила климатическую политику в качестве одного из своих приоритетов. Она провозгласила "Европейский зеленый курс", который предполагает обеспечение климатической нейтральности континента к 2050 году. Но попытка добиться общего решения по постановке этой цели на саммите ЕС в 2019 году потерпела неудачу из-за несогласия ряда стран Восточной Европы. При этом в октябре Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) отложил решение о поддержке энергетических проектов.

Одним из ожидаемых вариантов решения был отказ от финансирования газовых проектов с 2020 года. До этого ЕИБ уже отказался от поддержки угольных проектов, но отказ от участия еще и в газовых может стать беспрецедентным для международных банков развития, говорится в бюллетене АЦ.

Шаги в этом направлении способны ослабить позиции газа не только относительно возобновляемых источников энергии (ВИЭ), но и угля. Снижение привлекательности газа может стимулировать сохранение резервных мощностей, все еще необходимых для сектора ВИЭ, именно на угле. О проблеме приоритетного вытеснения угля за счет газа вкупе с обеспечением энергобезопасности ранее говорила будущий еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, обосновывая важность поддержки газового компонента в европейском энергетическом балансе.

В долгосрочном периоде и в заявлениях Симсон, и в предлагаемых поправках в политику ЕИБ ключевую роль в газовой сфере предполагается отдать биогазу, синтетическому газу и водороду, говорится в энергобюллетене. Такое смещение акцентов нельзя назвать обнадеживающим для традиционной газовой отрасли, но, по крайней мере, оно сохраняет возможности для развития газовой электроэнергетики - пусть и при условии снижения уровня выбросов парниковых газов - и газопроводной инфраструктуры в ЕС.

Инерционность газовой энергетики в Европе заметна и по глобальным прогнозам, указывают в АЦ. Так, прогноз Международного энергетического агентства 2018 года предполагает, что доля газа в европейском потреблении энергии в базовом сценарии практически не изменится и составит в 2040 году 26% (в 2017 году - 25%), а при реализации сценария устойчивого развития сократится до 22%. Еще более характерный результат показывает прогноз ИНЭИ РАН и "Сколково" 2019 года: во всех сценариях доля потребления газа в ЕС возрастает с 21% в 2015 году до 27% в 2040 году, так что газ становится "якорем" энергетического развития Европы.

В октябре долгосрочные ориентиры газовой отрасли обозначила и Россия. Так, в энергостратегии до 2035 года перед отраслью поставлены четыре задачи: эффективное удовлетворение спроса на газ на внутреннем рынке, адаптация к изменениям на мировом газовом рынке, развитие производства и увеличение потребления сжиженного природного газа (СПГ) и газомоторного топлива. Для выполнения этих задач потребуется обеспечивать добычу газа в России в 850-924 миллиарда кубометров, что на 27-38% выше уровня добычи 2018 года. Главные перспективы отрасли связаны с расширением поставок газа на внешние рынки. Несмотря на запланированный рост газификации в России с 68,6% в 2018 году до 82,9% в 2035 году, потребление газа внутри страны вырастет на 2,2-5,2% в зависимости от сценария, отмечают в АЦ.

Экспорт газа способен вырасти на 43% в 2035 году к 2018 году по базовому сценарию (на 67% по оптимистичному сценарию). Это обеспечит сохранение за Россией лидирующих позиций по экспорту газа в мире. Прирост экспорта обеспечит в основном рост продаж за рубеж СПГ в 3-4 раза к 2035 году, и ключевым направлением роста пока служит Азия, для которой энергетическая трансформация остается более отдаленной перспективой, считают в АЦ. Предполагается, что за счет реализации новых проектов доля российского СПГ на мировом рынке может достигнуть 15% в 2025 году, а в 2035 году СПГ будет составлять больше четверти экспорта газа из России. Рост экспорта газа также будет обеспечен благодаря завершению проектов по строительству экспортных магистральных газопроводов (это "Сила Сибири", "Турецкий поток", "­Северный поток-2").

Россия в будущем, вероятно, останется мировым лидером по экспорту природного газа

По прогнозу ИНЭИ РАН и "Сколково", в 2040 году потребление газа в России может вырасти примерно до 550 миллиардов кубометров (+10-15% к 2018 году), и тогда доля газа в российском энергобалансе поднимется с 53% в 2018 году до 56-57% в 2040 году. Прирост потребления газа будет достигнут за счет роста его использования на электростанциях, в ЖКХ и промышленности (особенно в газохимии) при сокращении потребления газа котельными.

Но все же в обозримой перспективе электро- и теплоэнергетика останутся ключевой сферой потребления газа, говорится в энергобюллетене. Европейская и общемировая тенденция распространения ВИЭ будет укрепляться по мере совершенствования технологий, удешевляющих производство энергии на основе ВИЭ, и накопителей энергии, и это неизбежно будет подрывать перспективы использования природного газа, полагают в АЦ. Но пока неравномерность генерации электроэнергии на основе возобновляемых источников становится условием необходимости использования природного газа как балансирующего топлива, заключают в АЦ.