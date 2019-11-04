Киев предложил Таллину вместе бороться против "Северного потока-2"

Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря. Такое предложение было озвучено в ходе встречи Гончарука и Рейнсалу.

По словам Гончарука, важно, чтобы Таллин и другие страны ЕС объясняли своим гражданам "негативные последствия "Северного потока - 2" для энергетической безопасности Европы".

Рейнсалу согласился в необходимости координации усилий на данном направлении.

Украина активно выступает против "Северного потока-2", опасаясь потерять транзит российского газа через свою территорию.

Между тем "Северный поток-2" уже построен на 75 процентов и может быть завершен уже в текущем году. Последним препятствием на его пути оставалась Дания, которая не давала разрешения на прокладку труб через свой шельф, но 30 октября Копенгаген согласился на это.