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04.11.2019 18:47
Рубрика: Власть

Китайский госсектор избавляется от "предприятий-зомби"

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск № 248(8006)
Китай ликвидировал 1950 "предприятий-зомби" в рамках реформы госсектора, сообщило Государственное контрольно-ревизионное управление КНР.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Госкомпании, которые не производили достаточного количества прибыли для покрытия накопившихся у них долгов, банкротили или передавали во владение кредиторам.

Ранее власти поставили задачу избавить госсектор от "предприятий-зомби" к 2020 году. Это - часть масштабной реформы госсектора, план которой был принят еще в сентябре 2015 года. В рамках реформы, в частности, предполагается сократить "этажность" вертикали административного управления с 9 до 4 уровней. Проводится частичная приватизация госсектора.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Были сообщения, что китайское государство может отказаться от контрольных пакетов акций в большинстве госкорпораций. Однако в его руках останется "золотая акция", которая наделяет правом вето на принятие таких важнейших решений, как перераспределение пакетов акций, слияния и поглощения, пересмотр базовой политики компании.

На реформы госсектора Китай выделил около 300 миллиардов юаней (44 миллиарда долларов). В частности, был учрежден фонд в 200 миллиардов юаней (около 30 миллиардов долларов), задачей которого является финансовая поддержка реформы госпредприятий. Власти также выделили 100 миллиардов юаней на помощь потерявшим работу в ходе реструктуризации госсектора.

Власть Работа власти Госуправление В мире Восточная Азия Китай
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