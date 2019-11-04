Китай ликвидировал 1950 "предприятий-зомби" в рамках реформы госсектора, сообщило Государственное контрольно-ревизионное управление КНР.

Госкомпании, которые не производили достаточного количества прибыли для покрытия накопившихся у них долгов, банкротили или передавали во владение кредиторам.

Ранее власти поставили задачу избавить госсектор от "предприятий-зомби" к 2020 году. Это - часть масштабной реформы госсектора, план которой был принят еще в сентябре 2015 года. В рамках реформы, в частности, предполагается сократить "этажность" вертикали административного управления с 9 до 4 уровней. Проводится частичная приватизация госсектора.

Были сообщения, что китайское государство может отказаться от контрольных пакетов акций в большинстве госкорпораций. Однако в его руках останется "золотая акция", которая наделяет правом вето на принятие таких важнейших решений, как перераспределение пакетов акций, слияния и поглощения, пересмотр базовой политики компании.

На реформы госсектора Китай выделил около 300 миллиардов юаней (44 миллиарда долларов). В частности, был учрежден фонд в 200 миллиардов юаней (около 30 миллиардов долларов), задачей которого является финансовая поддержка реформы госпредприятий. Власти также выделили 100 миллиардов юаней на помощь потерявшим работу в ходе реструктуризации госсектора.