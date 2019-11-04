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Рубрика: Спорт

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Наши команды по баскетболу 3х3 выступят на Олимпиаде без отбора
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
Количество наших команд по игровым видам спорта, которые выступят на главном форуме четырехлетия в японском Токио, увеличилось вдвое. К волейболистам и волейболисткам присоединились мужская и женская сборные по новой олимпийской дисциплине баскетбол 3х3. И вместе с тем стало окончательно понятно, что в турнирах по хоккею на траве России снова не будет.
Российская сборная по баскетболу 3х3 вполне может побороться за награды на Олимпиаде 2020 года в Токио. Фото: Russiabasket.ru Российская сборная по баскетболу 3х3 вполне может побороться за награды на Олимпиаде 2020 года в Токио. Фото: Russiabasket.ru
Российская сборная по баскетболу 3х3 вполне может побороться за награды на Олимпиаде 2020 года в Токио. Фото: Russiabasket.ru

В минувшие выходные на специальной церемонии в японском городе Уцуномия Международная федерация баскетбола (ФИБА) назвала по четыре мужские и женские сборные, которые автоматически квалифицируются в Токио-2020. Это лидеры рейтинга стран ФИБА по баскетболу 3х3, в нем учитываются показанные на турнирах результаты, массовость вида спорта в стране, активность национальной федерации при проведении различных домашних соревнований.

Фото: Пресс-служба РФБ
Андрей Кириленко: Здорово стоять у истоков олимпийского баскетбола 3х3

- Хочу всех поздравить: в Японии случился исторический вечер для России! На Олимпиаде в Токио - первой, где будет представлен баскетбол 3x3 - сыграют обе наши команды! Это круто, очень значимо и исторически важно. Может быть, сейчас масштабы события не чувствуются в полной мере. Но пройдет несколько лет, и это будет легче осознать, - сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. - Очень здорово стоять у истоков олимпийского баскетбола 3x3. Только две страны - Россия и Китай - квалифицировались на Игры в Токио напрямую обеими командами, мужской и женской. При этом мы первые в комбинированном мировом рейтинге, это действительно дорогого стоит. Все российское движение 3x3 принимало участие в наборе рейтинговых очков. Баскетболисты по всей стране, каждый на своем уровне, выступлениями в турнирах зарабатывали рейтинговые очки в копилку. Каждый давал по чуть-чуть и повышал наши шансы попасть на Олимпиаду. Это общая победа.

За медали Токио в баскетболе 3х3 будут биться по восемь мужских и женских сборных

У мужчин в Токио гарантированно выступят Сербия (первое место в рейтинге), Россия (второе), Китай (третье) и Япония на правах страны-организатора. При этом хозяйки соревнований не получили автоматически места в домашнем турнире. У девушек точно сыграют лидер мировой классификации Россия, следующие за нами в ранг-листе Китай, Монголия и Румыния. Всего за медали побьются по восемь мужских и женских команд.

Спорт Баскетбол Олимпиада-2020
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