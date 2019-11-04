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04.11.2019 08:57
Рубрика: Спорт

Кузнецов стал героем на юбилейном матче Овечкина

Текст: Максим Домчев
Александр Овечкин не смог набрать очков в 1100-м матче за "Вашингтон". В матче против "Калгари" снова напомнил о себе его партнер Евгений Кузнецов, набравший два очка.
Евгений Кузнецов. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Евгений Кузнецов. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Евгений Кузнецов. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ принимал "Калгари". В этой встрече нападающий "кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в 1100 матчей в НХЛ, став пятым в истории Лиги россиянином, кому удалось это сделать. Примечательно, что из участников драфта 2004 года, на котором был выбран Овечкин, никто из хоккеистов не провел даже 1000 матчей в НХЛ.

Фото: REUTERS/Geoff Burke
Овечкин опередил очередную легенду

Больше Овечкина из россиян в Лиге сыграли только Алексей Ковалев - 1316 матчей, Сергей Гончар - 1301, Сергей Федоров - 1248 и Вячеслав Козлов - 1182. Так что у Ови еще будет шанс оказаться лидером и тут.

Только вот в свой юбилей 8-й номер "Вашингтона" так и не смог набрать очков. Овечкин был как всегда активен, но ни один из четырех его бросков цели так и не достиг. Зато снова напомнил о себе Евгений Кузнецов.

"Вашингтон" победил - 4:2, три шайбы в матче забросил Якуб Врана, которому ассистировал россиянин. Впрочем, одну из передач судьи у него все же украли, но есть надежда, что ассистентский балл все же будет возвращен.

Очередную победу одержал и вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов, отразивший 25 бросков по своим воротам из 27.

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