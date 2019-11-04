Если какое хорошее дело копнешь поглубже - выяснится, что в основе, в фундаменте, в глубине всенепременно лежит любовь. А что еще? Больше и нечему, ведь только любовь способна производить хорошее.

На прошлой неделе в театре имени Вахтангова прошла пятая юбилейная церемония вручения Общественной премии имени Юрия Любимова. Премию организовал Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю.П. Любимова. В свое время фонд создал сам Юрий Петрович, однако понятно, что сегодня он существует и действует только благодаря его жене - слово "вдова" мне не нравится - Каталин Любимовой. Я ж говорю: любовь - решающее дело.

Любимовская премия называется "Вершина", получить ее могут люди любых профессий, которые в своем деле достигли вершины. Лауреатов всегда три. В этом году: журналист Михаил Гусман, актер и режиссер Александр Калягин и танцор, балетмейстер, президент Российского танцевального союза Станислав Попов.

Синтез музыки, пластики и слова создает спектакль, в котором главный герой - Любовь

Признаться, я не очень люблю премии, премии отвечают мне взаимностью. Но эта премия особенная, и не надо долго объяснять чем. Конечно, "Вершина" замечательное название, но все равно ее всегда будут называть "любимовской". А Юрий Петрович был не только великий режиссер и один из главных реформаторов театра XX и XXI веков. Он был человеком безупречной репутации. Кто только не старался его очернить: и советские чиновники, и коллеги, и ученики... Ничего не вышло.

Поэтому и лауреаты "Вершины" не просто мастера, но люди, пользующиеся безусловным уважением. Можно много рассуждать и философствовать по поводу того, совместимы ли гений и злодейство, однако жизнь доказывает: совместимы и еще как! А вот для лауреатов премии два этих понятия несовместны. Вот так, собственно говоря.

Каталин Любимова - организатор всей этой истории - хочет, чтобы вручение премии прошло не просто тепло и торжественно, но чтобы было, как Юрий Петрович любил: какое-то художественное действо и художественное открытие.

На этот раз получилось более чем. Танцевально-поэтический спектакль "Адам и Ева. Жизнь после рая" - подлинное художественное событие, и я очень надеюсь, что этому, столь же экспериментальному, сколь и безупречному спектаклю уготована долгая жизнь.

А теперь, дорогой читатель, вернитесь еще раз к названию: оно предельно точное. Адам и Ева - символы много чего: и грехопадения, и рождения человечества, и, безусловно, главные символы любви. И вот двое влюбленных изгнаны из Эдема: любовь изгнана из рая. Что с ней стало потом? Что происходило с любовью на протяжении веков? Что творилось с нами, людьми, и мы не умели сберечь любовь, уничтожали ее, а подчас и издевались над ней?

Как вам вопросы? Серьезно, да? И они решаются не философскими трактатами, а удивительным синтетическим спектаклем.

На сцене, что понятно, мужчина и женщина: Оксана Васильева и Арсен Агамалян. Они - двукратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы по бальным танцам. Это если про титулы. Если про суть - люди, которые движутся божественно. Значение слово "божественно" понятно? Не по-человечески, а совершенно невероятно. Тело для этих танцовщиков - способ передачи информации, если говорить красиво: информации души. Они рассказывают о своих героях поворотом головы, движением рук и ног, каким-то немыслимым извивающимся движением тела.

А потом - вдруг - Арсен Агамалян, не только актер, но и автор идеи и режиссер, начинает читать стихи. И я, зритель, готовлюсь увядать, потому что опыт зрительской жизни мне подсказывает: не дело танцовщика рот открывать. Увядаю недолго - опыт свой можно засунуть куда подальше: читает Арсен блистательно. Он достигает того, что умеет делать не всякий профессиональный актер: стихи не читаются им, а как бы рождаются здесь и сейчас, он открывает мир с помощью великих строк.

И тут надо выразить отдельный респект режиссеру спектакля Михаилу Борисову и педагогу по сценической речи Вере Смоляницкой. Декораций в спектакле практически нет, но художник-постановщик Николай Юдин и художник по свету Юлия Дмитриева насытили пустое пространство таким живым, я бы сказал, умным светом, что рождается абсолютное ощущение заполненности пространства.

Синтез музыки, пластики и слова создает спектакль, в котором главным героем становится Любовь. Именно так - с большой буквы. Любовь - как героиня истории и жизни. Истории человечества и жизни каждого человека.

"Адам и Ева. Жизнь после рая" неслучайно был показан именно на вручении любимовской премии "Вершина". И дело не только в том, что фонд Любимова много сделал для того, чтобы спектакль состоялся, хотя это, разумеется, очень важно. Если говорить о традициях не только любимовских спектаклей, но и вообще его отношения к искусству, то это очень любимовский спектакль, если можно так сказать.

В нем есть живой эксперимент - не ради эксперимента или эпатажа публики, но - ради сути, ради смысла. Я не понимаю, как по-другому можно выразить идею и суть спектакля, кроме как этим самым синтезом.

Человек жив, пока его помнят. Художник жив, пока находятся продолжатели его дела. Я думаю, сколько будет жив русский театр, столько мы будем находить в разных спектаклях открытия Любимова, как находим открытия Мейерхольда или Таирова.

Премия "Вершина" и спектакль, сделанный в любимовской эстетике, безусловно, самая лучшая, самая живая память об этом великом мастере и человеке.