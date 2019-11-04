Матвиенко: День народного единства - праздник всех народов России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем народного единства.

"Этот праздник имеет глубокие исторические и духовные корни. Он связан с незабвенным подвигом наших предков, которые благодаря сплоченности и любви к Родине отстояли ее целостность и независимость в самые непростые времена", - говорится в тексте поздравления, распространенном пресс-службой верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко отметила, что в отечественной истории немало примеров, когда именно единение народа "позволяло сохранить и защитить Державу".

"Сегодня наша общая цель - сберечь и приумножить вековые традиции патриотизма, бесценное культурное наследие, сделать Отечество мощным и процветающим", - считает она.

"День народного единства - праздник всех народов России, - уверена глава Совфеда. - Он всегда будет напоминать новым поколениям о великой силе человеческой общности, нашей межнациональной и межконфессиональной солидарности и взаимопомощи, осознании коллективной ответственности за будущее страны".

"Вместе мы преодолеем любые трудности, добьемся успехов в решении масштабных задач", - заключила она.