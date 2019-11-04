Медведев: Альтернативы ВТО нет

Премьер-министр Дмитрий Медведев не видит альтернативы многостороннему сотрудничеству в сфере торговли и уверен, что соответствующие международные организации восстановят свое регулятивное значение.

Глава правительства, отвечая на вопросы журналистов, признал, что в современной торговой системе и Всемирной торговой организации существуют недостатки и недоговоренности. Ряд стран при этом, особенно США, заняли жесткую позицию и расшатывают устои ВТО.

- Но что бы мы ни говорили, в современной жизни товарные потоки подчиняются общим закономерностям, и международная торговая система тоже должна регулироваться на основе общих правил, - заявил Медведев. - Наверное, эта система несовершенна, но альтернативы такому комплексному регулированию не существует, иначе мы будем отброшены в XIX век.

Российский премьер выразил уверенность, что в конечном счете мир все равно придет к осознанию ценности таких международных организаций и они восстановят свое регулятивное значение, а Россия этому намерена всячески способствовать.