В Бангкоке Дмитрий Медведев принял участие сразу в двух ежегодных многосторонних встречах - саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите. Разговор шел о развитии партнерства для обеспечения устойчивого роста. Россия в лице главы правительства предложила миру заняться демонополизацией отрасли информационно-коммуникационного оборудования, чтобы ни одна страна не теряла возможности для развития в современном цифровом мире.

Дмитрий Медведев выступил на традиционном для встреч АСЕАН Деловом инвестиционном саммите. "На наших глазах складывается абсолютно новый экономический уклад. Быстрыми темпами происходит цифровизация нашей жизни. И это цифровое будущее уже совсем рядом", - заявил премьер. Россия, как и другие страны, в этих условиях ищет пути адаптации к новой экономической реальности.

Главным Медведев считает создание технологий, которые будут работать на благо людей, делать их жизнь комфортной. Для этого, в частности, с 2017 года реализуется национальная программа "Цифровая экономика". "Мы устраняем цифровое неравенство между частями страны. Вы знаете, Россия - страна огромная, самая большая по территории. И, конечно, то, что называется цифровым разрывом, является проблемой", - уверен председатель правительства России.

Проблема цифрового разрыва актуальна и в масштабах всего мира. "С приходом новых технологий более ощутим социально-экономический разрыв между странами, потому что все находится в режиме, что называется, реального времени. Именно эти технологии во многом определяют уровень материального благосостояния государства", - подчеркнул Дмитрий Медведев. При этом среди крупнейших мировых технологических компаний пять из США и две из Китая.

- А государства, у которых нет собственных цифровых платформ, могут потерять если не суверенитет, то во всяком случае огромное количество возможностей и в принципе - право на будущее в условиях меняющегося мира, - указал российский премьер-министр. - Когда нет собственных технологий, получается, что нет и собственного развития. И этого допустить нельзя.

Поскольку компании и даже целые страны все больше зависят от оборудования, которое производят отдельные компании, то они часто доминируют на рынке, что мешает, считает Медведев, здоровой конкуренции, внедрению новых перспективных идей, возникают вопросы к информационной и сетевой безопасности. "Поэтому Россия выступает за совместные усилия по демонополизации этой сферы, развитию конкуренции в этой сфере, созданию новых решений и в области программных продуктов, и в области технологий", - призвал глава правительства России партнеров.

Россия выступает за совместные усилия по демонополизации цифровой сферы, развитию конкуренции в этой сфере

Мировые лидеры рынка, пояснил премьер, отвечая на вопросы журналистов, разрослись настолько, что способны навязывать свое мнение. "В какой-то момент отрубать трафик потенциально, вводить какие-то ограничения, лицензии, блокировать работу тех или иных устройств. И мы должны договориться о правилах игры", - уверен Медведев.

- В этом смысле цифровой суверенитет мы обязаны своей стране обеспечить, - подчеркнул он.

Совместные усилия странам мира необходимо предпринимать и в части кибербезопасности, указал глава правительства России партнерам. Наша страна, уточнил он, пока не достигла каких-то фантастических успехов в продвижении цифровой повестки, но в ряде сфер у нее есть неплохие решения. К ним премьер-министр относит как раз обеспечение информационной и кибербезопасности.

Между тем

Страны ШОС развивают сотрудничество

В субботу Дмитрий Медведев принял участие в заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Членам объединения приходится развивать свое партнерство не в самых стерильных условиях, указал он: "На нас всех так или иначе оказывается давление, используются протекционистские методы, ведутся торговые войны, вводятся санкции".

Однако восьмерке государств - Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия, Пакистан - в этой ситуации удается добиваться развития, что выражается, в частности, в росте товарооборота. Медведев, например, вспомнил, что в 2001 году, когда подписывался договор о создании ШОС, товарооборот России с Китаем составлял всего 10 миллиардов долларов. Сегодня он уже превышает 100 миллиардов, а объем торговли нашей страны со всеми партнерами по объединению достигает 150 миллиардов.

Чтобы нарастить экономическое взаимодействие, главы правительства в Ташкенте утвердили новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Особый акцент в ней сделан на цифровое развитие, информационные технологии, инновации, экологические проблемы.

Одна из особенностей программы - попытка решить проблемы доступности услуг и инфраструктуры для жителей удаленных и сельских территорий. Российская сторона ранее внесла предложение о подготовке концепции сотрудничества в рамках ШОС для их развития в цифровую эпоху и конкретного плана действий. В субботу Совет глав правительств принял решение о начале соответствующей работы. "Надеемся, что ее можно будет принять на саммите ШОС в июле 2020 года", - сказал председатель правительства России.

Фактором устойчивого развития Дмитрий Медведев назвал стабильность ситуации в регионе ШОС. "Международный терроризм бросает вызов всему цивилизованному миру. Чтобы бороться с экстремистскими идеями, противостоять террористической идеологии, особенно в тех странах, где с этим есть проблемы, нам нужно укреплять тесное сотрудничество по линии правоохранительных органов и спецслужб", - призвал он.