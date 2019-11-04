Мэттью Макконахи исполнилось 50 лет

4 ноября американскому актеру Мэттью Макконахи исполняется 50 лет. До некоторых пор на экране он зачастую представал в образе героя-любовника, а характерной чертой его персонажей становился обнаженный торс, с завидной регулярностью мелькавший на экране.

Однако с 2012 года актер погрузился в более серьезные проекты, и наступила эпоха под названием "Макконассанс", череда кардинальных преображений Макконахи в кино.

Из-за задумчивого, устремленного вдаль взгляда актера, появилась крылатая фраза, вошедшая в обиход после премьеры сериала "Настоящий детектив": "Словить Макконахи", - то есть впасть в хандру или внезапно загрустить.

В день рождения актера "РГ" собрала его лучшие работы.

Дэвид Вудерсон / "Под кайфом и в смятении"

Вышедшая в 1995 году картина Ричарда Линклейтера о взрослении вчерашних школьников стала культовой среди студентов и прославила юного Макконахи, сыгравшего двадцатилетнего Вудерсона, который все еще весело проводит время со старшеклассниками. Фразы его героя разлетелись на цитаты: "Просто продолжай жить, чувак. Жить!" или "Вот что мне нравится в школьницах, чувак. Я становлюсь старше, а они - нет!". Кстати, Квентин Тарантино включил "Под кайфом и в смятении" в свой список 12 величайших фильмов в истории для журнала "Sight & Sound".

Палмер Джосс / "Контакт"

В картине Роберта Земекиса по одноименному роману Карла Сагана Мэттью Макконахи сыграл философа-проповедника, который поддерживает теорию Элли Эрроуэй (Джоди Фостер) о том, что люди - не единственная разумная форма жизни во вселенной. Роль Палмера Джосса, убежденного теолога, стала одной из сильных драматических ролей актера, который тем самым опроверг, что он может быть хорош только в типичном для его ранних работ образе героя-любовника.

Рон Вудруф / "Даллаский клуб покупателей"

Действие фильма разворачивается в США в середине 1980-х годов, когда страну накрыло очередной волной эпидемии СПИДа. Тогда из-за низкой осведомленности о заболевании и о путях его передачи заразились тысячи американцев. Среди них был и электрик Рон Вудруф, который наслаждается жизнью и не ожидает услышать смертельный диагноз. За роль Вудруфа, не желающего мириться с неутешительными прогнозами врачей и постоянно ищущий пути продлить жизнь не только себе, но и другим заболевшим, Мэттью Макконахи получил статуэтку "Оскар".

Растин Коул / "Настоящий детектив", 1 сезон

Чудаковатый детектив Растин Коул и его напарник Марти Харт (Вуди Харрельсон) пытаются раскрыть дело о странном убийстве женщины в штате Луизиана. Расследование начинается в 1995 году и, несмотря на, казалось бы, счастливое завершение дела 7 годами позже, повторно открывается в 2012 году. Благодаря настойчивости, нестандартным, но крайне действенным методам ведения допросов и готовности рисковать жизнью ради возможности подобраться к преступникам поближе, герой Макконахи завоевывает уважение коллег. Однако из-за его необычайной осведомленности о действиях преступников на него самого падает подозрение полиции…

Купер / "Интерстеллар"

В картине Кристофера Нолана, обожающего манипуляции со временем и пространством, Макконахи сыграл бывшего астронавта НАСА Купера, возглавляющего экспедицию, в рамках которой ученые, чтобы предотвратить гибель всего человечества, должны обнаружить пригодные для жизни планеты. Пока Земля и земляне страдают от природных катаклизмов, Купер хватается за малейшую надежду подарить детям лучший мир. На создание описываемой в фильме апокалиптической обстановки режиссера вдохновила серия катастрофических пыльных бурь, происходивших в США в 1930-е годы.