МФЦ могут поручить подбор бесплатных адвокатов для граждан

На "круглом столе" в Общественной палате прозвучала идея добавить в многофункциональных центрах услугу поиска бесплатного адвоката для льготников. В ближайшее время подобное предложение планируется направить в минюст.

Гражданин должен точно знать, куда именно обращаться за бесплатной юридической помощью, чтобы не нарваться на мошенников. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Как подчеркнул вице-президент Адвокатской палаты города Москвы Сергей Зубков, сегодня одна из главных проблем бесплатной юридической помощи в том, что гражданину трудно найти информацию, имеет ли он право на нее, а если имеет, то к какому адвокату обратиться.

"Механизм, по которому гражданин должен найти на сайте департамента соцзащиты список адвокатов в интернете, самостоятельно их обзвонить, а их около 700 человек, объяснить проблему каждому, договориться о встрече, неэффективен, - заявил Сергей Зубков. - Огромное количество людей, которые подпадают под категорию оказания бесплатной юридической помощи, про интернет сами даже не знают, и как они этим должны пользоваться, непонятно".

Он предложил автоматизировать процесс оказания бесплатной юридической помощи.

А заявления на оказание бесплатной юридической помощи вице-президент Адвокатской палаты Москвы Сергей Зубков предложил принимать через МФЦ. По его словам, в рамках бесплатной юридической помощи вся оценка документов, представляемых физическим лицом для получения правовой помощи, возлагается на адвоката. Именно он должен оценить, вправе ли человек получить бесплатную помощь и по каким вопросам.

"Автоматизация поможет решить две задачи. Во-первых, с помощью автоматизированной информационной системы можно получить подтверждение, что гражданин имеет право на бесплатную юридическую помощь, - сказал Сергей Зубков. - Адвокату достаточно внести в систему паспортные данные гражданина и тут же получить ответ, что тот относится к льготным категориям и вправе получить помощь по тому или иному вопросу. При этом у гражданина не придется просить копии документов, содержащих его персональные данные. Во-вторых, все документы об оказании бесплатной помощи можно формировать в электронном виде и автоматически передавать для оплаты через систему, что значительно упростит этот процесс".

По его словам, в столице и других крупных городах МФЦ всегда находятся в пешей доступности, там больше гарантии, что льготников направят по точному адресу.

"То есть граждане не попадут к мошенникам, которые под прикрытием бесплатной юридической помощи не только выманивают деньги у граждан, не решая их проблемы, но все больше монетизируют свои услуги и предлагают моментальные кредиты на суммы до ста тысяч рублей", - подчеркнул Сергей Зубков.

Напомним, в рамках государственной системы правовой помощи местные власти выделяют деньги на оплату адвокатов для льготных категорий граждан. Но ни чиновники, ни сами адвокаты, работающие по государственным программам бесплатной помощи, не обзванивают потенциальных клиентов. Тот, кто настойчиво предлагает себя в качестве бесплатного юридического советника, с большей долей вероятности либо мошенник, либо лукавый бизнесмен, и в конечном счете попросит денег у гражданина.

Нужны механизмы, которые связали бы льготников с настоящими адвокатами, включенными в программу бесплатной помощи. Как отмечают в Федеральной палате адвокатов, на сайте палаты не раз поднимался вопрос о необходимости информирования граждан о возможности получения юридической помощи.

"Так, например, упоминалось об обязанностях госюрбюро и адвокатских палат осуществлять правовое информирование и правовое просвещение граждан, о создании единого федерального портала юридической помощи и других способах такого информирования, об отличиях понятий "информирование" и "реклама", а также о попытках недобросовестных юридических фирм навязать гражданам свои услуги под видом бесплатной юридической помощи", - рассказывают в ФПА.

В свою очередь, адвокат Псковской областной коллегии адвокатов Арсения Разумовская предложила пересмотреть систему оплаты труда адвокатов и стимулировать их на оказание бесплатной юридической помощи гражданам.