Крайне важный законопроект внесен в правительство. Он устанавливает порядок учета тех собственников домов, дач, земельных участков, которые по разным причинам не заявили о своих правах.

Разрабатывался документ в министерстве экономического развития при участии Росреестра. Официально он называется проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления порядка выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости".

Вот что рассказала заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко: "Законопроектом предусмотрена процедура внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, а также наделение органов местного самоуправления полномочиями по выявлению таких правообладателей и направлению данных сведений в Росреестр".

Всем известно, что регистрация прав на недвижимость начинается с подачи заявления в Росреестр.

В том числе с этого должно стартовать и оформление документов по когда-то в прошлом учтенным объектам. Но вот заставить владельца дачи или соток зарегистрировать свое право или добавить в ЕГРН необходимые сведения, по ныне действующему законодательству невозможно. На это необходима добрая воля собственника. Однако, по словам главы Росреестра, должен соблюдаться баланс частных и публичных интересов. В таких случаях, как, например, изъятие имущества для государственных и муниципальных нужд, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, налогообложение недвижимости, отсутствие сведений в ЕГРН о ранее учтенных объектах негативно сказывается на исполнении государственных полномочий и защите имущественных интересов правообладателей недвижимости.

Например, при изъятии участков для государственных или муниципальных нужд нужно четко понимать, кому принадлежит тот или иной объект. Государство должно знать, кто именно должен получить возмещение при изъятии. В случае если участок попал в охранную зону, к примеру - зону газопровода, Росреестр должен уведомить собственника этого земельного участка. Но если в ЕГРН сведений об этом собственнике нет, то и Росреестр не сможет выполнить эту обязанность.

Виктория Абрамченко привела и такой, очень показательный, кстати, пример. Если ваш сосед решил уточнить границы своего участка, но кадастровый инженер не знает адрес, по которому с вами связаться (то есть адрес не внесен в ЕГРН), есть риск того, что ваши права будут нарушены при уточнении границ участка.

Но самый яркий аргумент в пользу важности поиска хозяев когда-то давно учтенных участков руководитель Росреестра привела на примере случившегося летом этого года наводнения в городе Тулун Иркутской области. Тогда около тысячи пострадавших в результате наводнения жителей оказались в затруднительном положении.

Для получения мер государственной поддержки пострадавшим необходимо было подтвердить собственные права на объекты недвижимости, оказавшиеся в зоне затопления. Но в Росреестре о некоторых таких объектах информации не было, потому что соответствующие сведения правообладателями в ЕГРН не вносились. В связи с этим сотрудники территориального управления Росреестра - филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Иркутской области - совместно с органами прокуратуры вынуждены были проводить кропотливую работу по поиску подтверждающих права граждан документов. Глава Росреестра подчеркнула, что внесенный в правительство законопроект как раз направлен на минимизацию подобных случаев.

Если сосед решил уточнить границы своего участка, но кадастровый инженер не знает адрес, по которому с вами связаться, есть риск, что ваши права будут нарушены

Еще один важный момент документа - предложенный законодательный механизм не потребует от граждан никаких финансовых расходов и дополнительных хождений по инстанциям. Выявлением правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости будут заниматься органы местной власти, они поработают в своих архивах, а если потребуется, запросят нужную информацию в других организациях.