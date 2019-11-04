Только четверть российских городов можно назвать комфортными для проживания. Это показал индекс качества городской среды Минстроя.

Более 180 баллов из максимально возможных 360 набрали лишь 256 городов из 1114. К 2024 году власти планируют перевести в "зону комфорта" половину городов России, подняв среднее значение по стране с нынешних 163 баллов до 212. " Это не рейтинг! - подчеркнул на презентации индекса вице-премьер правительства России Виталий Мутко. - Не надо никому сравнивать: "Почему мой город здесь?" Это некий ориентир для губернаторов, для мэров, для населения городов. Они могут через этот индекс посмотреть, какие у них приоритеты в будущем".

По словам замглавы "Дом.РФ" Дениса Филиппова, при составлении методики определения индекса качества было изучено более 150 аналогичных международных индексов. В итоге для оценки российских городов, которые были к тому же поделены по климатическим зонам и величине, выбрали 36 показателей. Среди них - доля населения, живущего в аварийном жилье, количество ДТП, уровень озеленения, разнообразие жилой застройки, доступность остановок общественного транспорта, разнообразие услуг в жилой зоне и в общественно-деловых районах, доля освещенных улиц и другие показатели.

Девятнадцать видов данных были взяты из открытых источников (использовались, к примеру, карты, космические снимки, государственные базы данных), еще 17 - из статистики или у местных органов власти. Были ситуации, когда информацию приходилось перепроверять "вручную". Например, как рассказал глава минстроя Владимир Якушев, более 200 городов заявили, что вообще не имеют аварийного жилья. После уточнения выяснилось, что их лишь 25. На первый раз "поставщиков" ложных данных решено не наказывать, но в дальнейшем показатели, возможно, станут обнулять.

"Безусловно, мы не могли учесть все индикаторы, которые используются в международной практике, - сказал Филиппов. - Очень нам бы хотелось "качество воздуха". К сожалению, сейчас не в каждом городе этот показатель может быть измерен". Еще один потенциальный показатель - уровень преступности на открытых пространствах (насколько безопасно ходить по улице в том или ином районе).

Впрочем, в ближайшие годы, по словам Филиппова, кардинально менять методику не планируется, чтобы отследить изменения индекса, который будет составляться ежегодно. Предполагается, что местные власти, увидев, где населенный пункт проигрывает, постараются развивать именно эту сферу городской жизни. Кроме того, планируется в дальнейшем финансово поощрять регионы, которые начнут активно улучшать индексы.

Среди крупнейших городов лидером стала Москва (276 баллов), аутсайдером - Омск (104), среди крупных городов лидирует Сочи (219), антилидерами стали Якутск и Чита (147), среди малых городов (до 5 тысяч жителей) лидирует Иннополис (217), в конце списка Верхоянск (77). Посмотреть индекс качества городской среды можно на сайте индекс-городов.рф.