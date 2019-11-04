После пяти-шести волн пенсионных реформ многие уже не верят в то, что если будешь платить всю жизнь государству, то в ответ в старшем возрасте получишь достойную пенсию. Не верят в то, что больше не будет новых, к худшему изменений "правил игры". Считают, что к 60-65 годам все равно все изменится, и неизвестно, будет ли пенсия вообще - плати не плати. Так думают. И все больше полагаются на самих себя. Лучше копить самим.

Все это означает медленное изменение природы российской экономики. Ее ответственность за каждого из нас год от года сужается. В образовании, медицине, культуре, на дорогах, в любом публичном пространстве и инфраструктуре все больше - помалу, по кусочку - платности. А в льготах, пенсиях, там, где можно хоть как-то поймать свой кусок, - все больше спартанской скромности. Будет ли она "социальной рыночной"? Или же встанет в полный рост "государственный капитализм", в котором гораздо меньше любви и жалости?

А все-таки, что там такое с пенсиями? На днях на свет божий вышли проекты законов. Их суть очень проста. До 2014 года работодатель платил пенсионные взносы в 22 процента от фонда оплаты труда, в том числе 16 процентов - на страховую пенсию "по старости" и 6 процентов - на "накопительную". Накопительными деньгами можно было распоряжаться. Они - прибавочные к страховой пенсии "по старости". Значимый плюс к ней. После 2014 года "накопительные" 6 процентов заморожены, хотя работодатель платит те же 22 процента. Они вам не начислены и израсходованы на страховую пенсию "по старости". Госдолгом перед вами, судя по всему, считаться не будут. Пока этот порядок временный, принят на 2014-2021 годы. "Накопительной пенсии" за это время у вас больше нет.

Чтобы новая схема накоплений работала, нужны более сильные льготы, чем стандартный налоговый вычет

А потом она будет? По прогнозу, это "нет" обретет постоянство. Вы останетесь со страховой пенсией "по старости". Только с частью того, что было раньше.

А как же с "накопительными", что уже лежат на ваших личных счетах? С ними-то что станет? Ведь за время до 2014 года они уже вам начислены. Ответ - в какой-то форме выплаты из них будут. Или же вы их сможете передать в "гарантированный пенсионный план".

Он-то, видимо, и является заменой "накопительным". Проекты законов - именно по поводу него! Прямо не сказано, но экономист поймет. Его хотели сделать обязательным, по смыслу - ввести еще один налог. Нынче он добровольный. Вы вносите те же 6 процентов, только напрямую, из вашего кармана. Платит не работодатель (он по-прежнему должен государству 22 процента оплаты труда), а вы лично, из своей зарплаты. Деньги ваши, но распоряжаться ими будете не вы, а негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Получить их сможете или в 60-65 лет, или через 30 лет после начала накоплений. Прекратить такой план можете только в первые полгода. Потом - не сможете, даже если государство изменит к худшему правила игры. Если только такой возможности не будет в пенсионных правилах НПФ.

Что еще? У вас будет свой счет. Эти деньги могут наследоваться. Но с исключениями. Могут перебрасываться вами из одного НПФ в другой, если плохо с доходностью. Если НПФ банкротится, то сохранность гарантируется государством, как вкладчикам в банках. Не вся сумма, конечно, а в пределах лимита. Если вы решили получать такую пенсию пожизненно, то ее размер будет все время уменьшаться. И вам никогда не выплатят ее полностью. Таким заложен механизм расчета.

А теперь вопрос - зачем вам лично все это нужно? Разве не проще самому управлять своими деньгами? Накапливать под старший возраст? Зачем зависеть от придуманной пенсионной схемы? Ответ - чтобы она работала, нужны морковки, льготы от государства.

Они есть, но слабоваты. Налоговый вычет вам вернет только 13% денег, внесенных в такую пенсионную схему. А если взносы делает за вас работодатель, то ему отдадут назад только 20%. Кстати, за чей счет эти налоговые льготы? Ответ - в подавляющей части отнесены на регионы, на их бюджеты, хотя именно они несут ключевую социальную нагрузку и имеют наибольшие дыры в финансах.

Что дальше? Пока прогнозы, что новая пенсионная схема будет иметь малый успех. Лучше копить "на старость" самим. Да и правила игры могут меняться еще не раз. Почему? Демография плоха. На каждого с сошкой будет все больше тех, кто с ложкой. В 2005 году на каждого "трудоспособного" приходились для прокорма 0,27 "ребенка" до 16 лет и 0,33 "старшего" от 60 лет. Дроби условные, по частям никто не кормится. А в 2019 году? Один "трудоспособный" обязан выдать кормежку на 0,34 "ребенка" и 0,47 "старшего". Дальше еще сложнее. В 2035 году на каждого с сошкой будет приходиться 0,29 ребенка и 0,55 "старшего" (базовый прогноз Росстата).

Досрочно вернуть накопления можно только в первые полгода. Исключение - серьезное заболевание

Что в итоге в будущем? У каждого страховая пенсия "по старости". Плюс остатки накопительной пенсии до 2014 года. По каким правилам в будущем - не ясно. Никакой новой "накопительной" в пределах 22 процентов. Этот размер страхового взноса у бизнеса как был, так и останется. Никаких послаблений. И если очень хочется, то еще 6 процентов вычета из вашей зарплаты под "гарантированный пенсионный план", со слабыми налоговыми льготами.

Так случится, если будем жить в сегодняшней, стагнационной экономике. Любые решения, разгоняющие ее до темпов роста в 4-6 процентов ежегодно, неизбежно изменят к лучшему и пенсионную модель. Каждое утро будем повторять как молитву: не делить убывающий пирог, а его прибавлять - продукцией, деньгами, пенсиями.