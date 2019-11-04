Мирзов и Тиль вернулись в стартовый состав "Спартака"

Резиуан Мирзов и Гус Тиль выйдут в стартовом составе "Спартака" на матч 15-го тура РПЛ против "Арсенала", который начнется в 19:00.

Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" назвали составы на матч 15-го тура РПЛ. У "Спартака" из-за дисквалификации встречу пропускает Зелимхан Бакаев, а Андре Шюррле предоставили отдых - тренерский штаб не удовлетворен его физическими кондициями.

Стартовый состав "Спартака": Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Ананидзе, Мирзов, Зобнин, Мельгарехо, Тиль, Ларссон.

В запасе: Ребров, Ещенко, Рассказов, Гулиев, Игнатов, Умяров, Крал, Понсе.

Стартовый состав "Арсенала": Шамов, Комбаров, Григалава, Денисов, Беляев, Бауэр, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Горбатенко, Пантелеев, К. Кангва, Аджоев, Э. Кангва.