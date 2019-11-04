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04.11.2019 19:05
Рубрика: Спорт

Серия с продолжением

Молодежная сборная России отправилась на матчи с канадскими сверстниками
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 248(8006)
Сегодня ночью молодежная сборная России проведет первый матч CIBC Canada Russia Series со сборной Лиги Квебека.
Для молодежной сборной суперсерия с канадцами - один из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира. Фото: РИА Новости Для молодежной сборной суперсерия с канадцами - один из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира. Фото: РИА Новости
Для молодежной сборной суперсерия с канадцами - один из этапов подготовки к молодежному чемпионату мира. Фото: РИА Новости

В ходе Суперсерии наша молодежная сборная сыграет шесть матчей со сборными юниорских лиг Канады: по два матча против сборной лиги QMJHL (Лига Квебека), OHL (юниорская лига Онтарио) и WHL (Западная хоккейная лига).

Фото: Нововоронежская АЭС
Первый турнир детских хоккейных команд открылся в Нововоронеже

Стоит также добавить, что вместе с нашими молодыми игроками в Канаду отправится двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, который является советником главного тренера национальной сборной страны.

В составе нашей молодежки на турнир включены 24 хоккеиста, выступающих в России:

Вратари: Данил Исаев ("Локомотив", Ярославль), Амир Мифтахов ("Барс", Казань), Глеб Носов ("Зауралье", Курган).

Защитники: Глеб Бабинцев ("Зауралье", Курган), Данил Валитов ("Автомобилист", Екатеринбург), Михаил Гордеев ("Сочи"), Никита Зоркин ("СКА-Нева", СПб), Антон Малышев ("Буран", Воронеж), Степан Островский ("Адмирал", Владивосток), Даниил Пыленков ("Витязь", Подольск), Сергей Телегин ("Югра", Ханты-Мансийск).

Нападающие: Родион Амиров ("Салават Юлаев", Уфа), Максим Грошев ("Нефтехимик", Нижнекамск), Иван Морозов, Василий Подколзин, Данил Савунов (все - "СКА-Нева", СПб), Лев Комиссаров, Никита Ртищев (оба - ЦСКА, Москва), Илья Круглов, Владислав Михайлов (оба - "Динамо", Москва), Павел Ротенберг ("Динамо", СПб), Егор Степанов ("Челмет", Челябинск), Максим Соркин ("Звезда", Москва), Захар Шабловский ("Спартак", Москва).

В Канаде к сборной присоединятся игроки, выступающие в Северной Америке: защитники Егор Замула ("Калгари Хитмен", Калгари), Никита Охотюк ("Оттава 67", Оттава), нападающие Егор Афанасьев ("Виндзор Спитфайр", Виндзор), Никита Александров ("Шарлоттаун Айлендерс", Шарлоттаун), Дмитрий Завгородний ("Римуски Осеаник", Римуски), Руслан Исхаков (Университет Коннектикута, NCAA), Егор Соколов ("Кейп Бретон Иглз", Сидней), Александр Хованов ("Монктон Уайлдкэтс", Монктон).

Главный тренер молодежки Валерий Брагин в беседе с журналистами отметил важность матчей против канадцев:

- Это тяжелый с точки зрения перемещений турнир, но при этом очень полезный. Будет интересно посмотреть на то, как игроки действуют под нагрузкой. Параллельно с Суперсерией пройдет и финский этап Турнира четырех наций. У сборной одна задача - побеждать в каждом соревновании, поэтому постарались сделать составы максимально сбалансированными. Часть игроков здорово себя зарекомендовала в ходе турнира в Перми, многие здорово начали сезон в клубах.

Бывший футболист "Челси" Петр Чех стал хоккеистом

Мы провели консультации со штабом сборных, скаутской и аналитической службой - и в итоге удалось распределить игроков равномерно. В каждой команде будут свои лидеры, всем кандидатам есть что доказывать. Рассчитываем, что все они покажут максимум своих возможностей. Суперсерия - престижное соревнование, но мы не разделяем турниры по степени значимости, будем постоянно на связи с коллегами.

Также стоит напомнить, что Суперсерия между молодежной сборной России и канадцами проводится с 2003 года. Сборная России впервые выиграла серию в 2010 году. Всего за 17 лет проведения подобных матчей отечественные хоккеисты четыре раза праздновали итоговый успех - в 2010, 2012, 2014 и 2018 годах. Три раза наша молодежная сборная проиграла турнир с итоговым счетом 0:6.

Расписание матчей CIBC Canada Russia Series 2019

6 ноября, 3.00 (по московскому времени), Россия U20 - сборная QMJHL

8 ноября, 3.00, сборная OHL - Россия U20

12 ноября, 3.00, Россия U20 - сборная OHL

14 ноября, 4.30, сборная WHL - Россия U20

15 ноября, 4.30, Россия U20 - сборная WHL

Между тем

Юниорская сборная команда России провела матч открытия на Мировом кубке вызова против сборной "Канады в красном".

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
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Канадцы взяли верх со счетом 4:3. По ходу второго периода россияне проигрывали три шайбы, но смогли вернуться в игру и навязать сопернику плотную борьбу. Заброшенными шайбами в составе нашей команды отметились Матвей Надворный, Алексей Прокопенко и Даниил Лазутин.

На турнире команды поделены на две группы - в группе "А" выступают Канада Белые, Канада Черные, Чехия и США. В группе "В": Канада Красные, Финляндия, Россия, Швеция. В рамках предварительного раунда каждая команда сыграет по три игры за четыре дня. В раунде плей-офф команды, занявшие первые места в группах, сыграют с командами, занявшими четвертые места в противоположных группах (1-4, 2-3, 3-2, 4-1). Победители четвертьфиналов сыграют в полуфиналах, команды, проигравшие в четвертьфиналах, сыграют в распределительных играх. Игры за третье и первое место проводятся по результатам полуфиналов.

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