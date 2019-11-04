МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, страна с самым быстрым ожидаемым экономическим ростом - это Гайана. Гайана соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в ней проживают 780 тысяч человек.

Ожидается, что рост экономики в Гайане достигнет 86 процентов, хотя в 2019 году рост составил всего 4,4 процента, что в 14 раз превышает предполагаемые темпы роста Китая, утверждает Bloomberg.

Нежданному доходу страна обязана нефти, найденной на территории только в 2015 году. По оценкам МВФ, годовой ВВП Гайаны, составляющий сегодня около четырех миллиардов долларов, к 2024 году может достигнуть уже 15 миллиардов долларов. С момента обнаружения первой нефти было открыто еще 16 месторождений, разведку на шельфе продолжают вести крупные компании, поэтому не исключено, что прогнозируемые темпы роста экономики могут еще сильнее ускориться.