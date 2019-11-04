Металлургический комбинат "Шоуган", который раньше находился в пекинском районе Шицзиншань, несколько лет назад переехал в город Таншань провинции Хэбэй. В 2019 году комбинат отметил свое столетие.

Его история ведет отсчет с 1919 года, когда на окраине Пекина началось строительство сталелитейного завода железорудного комбината "Лунъянь". Так выглядел будущий металлургический гигант в самом начале своей истории, а после образования КНР в 1949 году здесь открылся первый в стране государственный металлургический завод.

Искусственный пруд был создан на территории завода в 50-е годы прошлого века. В 1967 году завод официально переименовали в столичный металлургический комбинат "Шоуган".

В 1978 году "Шоуган" стал одним из восьми главных металлургических предприятий страны, на нем трудилась 71 тысяча рабочих.

В 1996 году комбинат стал Столичной металлургической корпорацией. В 90-е годы открылся Третий сталелитейный завод, а также Третий завод по производству металлической проволоки. "Шоуган" стал крупнейшей базой по производству проволоки в стране.

Однако деятельность корпорации наносила значительный вред окружающей среде, поэтому в 2005 году накануне Олимпиады-2008 Государственный комитет по делам развития и реформ утвердил план переноса корпорации "Шоуган" подальше от столицы, в город Таншань. В 2010 году производственная деятельность полностью прекратилась.

Теперь территория бывшего комбината стала площадкой для творчества и развлечений. Так, один из цехов превратился в центр анимационной продукции.

Здесь активно идет строительство олимпийской инфраструктуры.

На территории бывшего комбината открылись кафе и гостиницы.

Неизменной осталась лишь древняя пагода - немой свидетель перемен, произошедших с металлургическим комбинатом за сто лет.

Еще один крупный шаг в борьбе за чистоту окружающей среды в Пекине

История комбината "Шоуган", что переводится с китайского как "столичный металлургический комбинат", началась в 1919 году.

При заводе имелась небольшая электростанция, работавшая на угле. Она вырабатывала электроэнергию, и ее хватало, чтобы обеспечить весь Пекин, который тогда располагался в 20 с небольшим километрах к востоку от предприятия.

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