На Украине недовольны качеством питания в армии

На Украине разгорается новый скандал. Военнослужащий ВСУ Александр Гром написал на своей странице в Facebook, что качество питания в украинской армии оставляет желать лучшего.

В доказательство Гром выложил снимки блюд, на одном из которых, например, небольшая порция жидковатой каши с кусочком соленого огурца и ломтиком хлеба. Публикация широко разошлась по сети, сопровождаясь массой перепостов и комментариев.

Также Гром поинтересовался в своем посте, куда уходит 1,5-процентный военный налог, существующий на Украине. Главное назначение этого налога - обеспечить прямые поставки продуктов питания в военные части.

"Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую", напомнил Гром известное высказывание.

Что интересно, согласно проведенным ранее исследованиям, многие продукты в украинских магазинах оказываются дороже, чем в российских.