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04.11.2019 16:02
Рубрика: В мире

На восстановление сгоревшего в Японии замка за 2 дня собрали 1 млн долларов

Текст: Константин Волков

Кампания по сбору пожертвований на восстановление сгоревшего 31 октября замка Сюри на острове Окинава в Японии за два дня позволила собрать 100 миллионов иен (922,4 тысячи долларов). Об этом сообщает японское издание Mainichi.

Фото: Егор Еремов/ РИА Новости
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Онлайн-сбор пожертвований был начат муниципалитетом города Наха на Окинаве 1 ноября, как только стало ясно, что главный зал и другие здания сгорели практически дотла и потребуются значительные суммы для их реконструкции. Сбор средств продлится до конца марта 2020 года.

Пожар в замке Сюри - главной туристической достопримечательности города Наха, входящей в список исторического наследия Японии, - начался в 2:40 утра 31 октября. Несмотря на усилия пожарных, преимущественно деревянное строение сгорело за несколько часов практически полностью. В огне погибли около 400 артефактов, еще порядка тысячи удалось спасти.

Замок Сюри был построен на Окинаве во времена существования королевства Рюкю примерно 400-450 лет назад. В конце XIX века королевство вошло в состав Японии. В ходе боев с американскими войсками на Окинаве в 1945 году замок Сюри был разрушен, но затем восстановлен.

Генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга уже заявил, что власти страны приложат все усилия, чтобы реконструировать замок.

В мире Восточная Азия Япония
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