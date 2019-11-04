На выставку в "Манеж" привезли "блокадную" икону

Президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл открыли выставку "Память поколений: Великая отечественная война в изобразительном искусстве" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.

Она продолжает цикл выставок-форумов "Православная Русь - ко Дню народного единства".

Президент и патриарх поставили свечи к иконе, специально доставленной в столицу из Санкт-Петербурга для экспозиции о войне и своей историей связанной с трагическими днями блокады Ленинграда.

Образ Святителя Николая Чудотворца - главная святыня Николо-Богоявленского морского собора. "Собор был одним из немногих во время войны действующих храмов, - рассказал журналистам председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон (Шевкунов). - И перед этой иконой молился на протяжении всех дней блокады совершенно особенный человек - митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (Симанский), будущий на тот момент патриарх Алексий I, который не оставил свой город. Он ежедневно молился об укреплении народа и даровании долгожданной Победы. И вот эту особую для Петербурга икону мы и привезли на выставку".

Размышляя о выставке, митрополит добавил, что осмысление войны, которая закончилась уже почти 75-лет назад, продолжается: "Иногда оно бравурное, иногда мудрое и спокойное, всякое важно. Но то, что передает искусство не сравнимо ни с чем!"

Справка "РГ"

Образ Николая Чудотворца был создан в начале XVII века. В 1797 году икону передали флотскому экипажу яхты "Царевна" императрицы Марии Федоровны. Затем до 1918 она находилась на императорской яхте "Штандарт" Николая II. С начала 30-х годов - образ в Николо-Богоявленском соборе.

Это морской собор - действующий православный храм, памятник архитектуры середины XVIII века. История собора и его святынь неразрывно связана с историей и традициями Российского флота.

Построен по проекту архитектора Саввы Чевакинского. Образует единый архитектурный комплекс с отдельно стоящей колокольней. Собор двухэтажный: нижний храм освящен в честь святителя Николая Чудотворца, покровителя моряков, верхний - в честь Богоявления Господня.