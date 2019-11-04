Началось онлайн-голосование в рамках фотоконкурса "Красоты Китая и России"

Подача заявок стартовала 12 июля, к настоящему моменту в адрес конкурса было прислано около тысячи работ. В результате профессионалы выбрали 50 фотографий, которые и будут участвовать в онлайн-голосовании.

С 4 по 17 ноября любой желающий сможет отдать свой голос за ту или иную работу, достойную оказаться в финале. При выборе победителя жюри будет учитывать зрительские голоса. Будут выбраны две работы, достойные занять 1 место, 3 претендента на второе место и 5 - на третье.