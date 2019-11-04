Надаль вернул себе титул первой ракетки мира

Испанец Рафаэль Надаль вернул себе звание сильнейшего теннисиста мира, а россиянин Карен Хачанов вылетел из первой десятки рейтинга АТР.

В понедельник опубликован новый рейтинг сильнейших теннисистов мира. Спустя год его возглавил испанец Рафаэль Надаль, который возглавлял его на протяжении 196 недель, из которых 56 - подряд.

На минувшей неделе Надаль дошел до полуфинала турнира в Париже, где из-за травмы отказался от дальнейшего выступления. Возглавлявший рейтинг ранее серб Новак Джокович опустился на вторую строчку.

На четвертой позиции по-прежнему находится сильнейший российский теннисист Даниил Медведев. Неудачное выступление в Париже прошлогоднего победителя турнира россиянина Карена Хачанова стоило ему места в первой десятке. В новом рейтинге он опустился на 17-ю строчку. Потерял одно место и Андрей Рублев. На этой неделе он занимает 23-е место.

Рейтинг АТР на 4 ноября:

1 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9585 очков;

2 (1). Новак Джокович (Сербия) - 8945;

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6190;

4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5705;

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5025;

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) - 4000;

7 (6). Александр Зверев (Германия) - 2945;

8 (9). Маттео Берреттини (Италия) - 2670;

9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 2540;

10 (13). Гаэль Монфис (Франция) - 2530...

17 (8). Карен Хачанов (Россия) - 1840...

23 (22). Андрей Рублев (Россия) - 1584.